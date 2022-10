Wirtualna Polska, właściciel serwisu i aplikacji mobilnej Open FM ogłosił wczoraj udostępnienie nowej, płatnej wersji usługi - Open FM Premium, która to będzie promowana w przestrzeni internetowej pod hasłem - "Otwórz się na nowe".

Open FM to serwis, dzięki któremu możemy posłuchać profilowanych stacji radiowych z niemal każdym gatunkiem muzycznym. Znajdziemy tu też podcasty i dedykowane stacje radiowe, jak newonce.radio, Radio 357, Radio Nowy Świat, Radio Kampus, Radiospacja czy TOK FM i Złote Przeboje, a w najbliższym czasie mają się pojawić też RMF Classic oraz RMF24.

Aleksandra Karpińska-Gugała, Head of Open FM:

W odróżnieniu od najróżniejszych playlist, które można znaleźć w sieci, w Open FM słuchacze dostają najlepsze stacje radiowe stworzone przez redakcję, a nie algorytmy. Nasze stacje – w przeciwieństwie do playlist – nie kończą się po kilku godzinach, nie są też trudne do wyszukania. Chcemy, żeby użytkownik Open FM odkrywał gatunki muzyczne, a nie kręcił się wyłącznie wokół czegoś, co podpowie mu algorytm na podstawie wcześniej przesłuchanych piosenek.

Open FM do tej pory zarabiało na reklamach emitowanych na stronie i w streamach stacji muzycznych, co mogło być uciążliwe dla słuchaczy. Jednak od teraz będzie można się ich pozbyć, wykupując konto Open FM Premium. Oprócz braku przerywania streamu stacji muzycznych reklamami, subskrybenci mają uzyskać dostęp do nowych kanałów muzycznych i podcastów, przeznaczonych wyłącznie dla użytkowników premium.

Ile kosztuje taka przyjemność? Do wyboru mamy cztery pakiety, z których najtańszy kosztuje 6,99 zł miesięcznie lub 55,99 zł rocznie. W droższej wersji - za 24,99 zł dochodzi dostęp do 50 kanałów telewizyjnych na WP Pilot, biblioteka filmów i seriali, jakość Full HD i brak reklam również w serwisie telewizyjnym. Z kolei najdroższy pakiet, za 59,99 zł, to już 100 kanałów telewizyjnych na WP Pilot, w tym TVN24 i TVN24 BiS.

Premierze nowej wersji Open FM Premium będą towarzyszyły nowe wersje aplikacji mobilnych Open FM, które wkrótce mają być udostępnione użytkownikom korzystającym ze smartfonów z Androidem i iOS na pokładzie.

Źródło: Wirtualna Polska.