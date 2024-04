Solidne radio na każde warunki – czyli jakie radio survivalowe wybrać?

Radio jest z nami już od ponad wieku. Tak, to już 123 lata trwa magia tego tajemniczego „pudełka”, z którego wydobywają się tylko dźwięki. Radio pojawiło się jeszcze przed telewizją, Internetem i telefonią komórkową, i żadna z tych technologii nie wyparła do tej pory radioodbiorników.

Radio towarzyszy każdego dnia milionom słuchaczy

Dziś, każdego dnia słucha radia w Polsce aż 18,1 mln osób – w domu, w pracy, w samochodzie. Radio zabieramy także ze sobą na różnego rodzaju wyjazdy. Aktualną popularność tych miejsc, w których słuchamy radia obrazuje poniższa grafika z badania Krajowego Instytutu Mediów za 2023 rok.

Jak widać, potencjalnie – nazwijmy je „wyjazdowymi” radioodbiornikami – zainteresowanych jest ponad 2 mln osób, które w powyższym badaniu wskazywały inne miejsce do słuchania radia.

O ile w domu, w pracy czy w samochodzie nie jest dla nas problemem zasilanie tego „magicznego pudełka”, o tyle w przypadku wyjazdów na ryby, na działkę lub pod namiot, warto już zaopatrzyć się w radioodbiornik nie potrzebujący tradycyjnego źródła zasilania. Oczywiście, zawsze możemy zabrać ze sobą też powerbanki, ale te zwykle służą nam jako zapasowe źródło energii dla naszych urządzeń mobilnych.

Z oferty Top Hi-Fi & Video Design wyłuskałem trzy propozycje radioodobiorników, które sprawdzą się znakomicie właśnie na takich wyjazdach. Będą to urządzenia tajwańskiej marki Sangean, która wśród pasjonatów radiostacji, niemogących się rozstawać na co dzień z dźwiękami płynącymi z eteru, uchodzi za górną półkę.

MMR-88 DAB+ Sangean – radio na ryby

Zaczynamy od najtańszej pozycji w postaci modelu MMR-88 DAB+ z czytelnym wyświetlaczem LCD i jasnym podświetleniem.

Wprawdzie, DAB+ w Polsce ma nadal znikomy procent popularności, ale dzięki Polskiemu Radiu, programy tego nadawcy publicznego docierają już do prawie 70% słuchaczy w naszym kraju. Jeśli mieszkamy na terenie objętym zasięgiem DAB+, wówczas model MMR-88 DAB+ będzie doskonałym wyborem.

Ogólna specyfikacja Sangean MMR-88 DAB+ Wymiary (S x W x G) 152 x 83.6 x 69.8 mm Waga 0.373 kg Inne głośnik 1 1/2", 0.4 W, 8 Ω; DAB+ / FM-RDS; Emergency, Flashlight, Hand Crank Power Mechanism, Rechargeable, Siren, Solar Powered, Stereo: Earphones; Real Time Clock

DAB+ to dużo lepsza jakość odbioru, brak szumów i zakłóceń audycji radiowych, a w przypadku braku zasięgu, zawsze możemy skorzystać z pasma FM i funkcji RDS. Solidna konstrukcja i wzmocniona obudowa modelu MMR-88 DAB+ sprawiają, że to urządzenie doskonale sprawdzi się w terenie. Do tego klasa wodoszczelności IPX3 pozwala nie martwić się opadami deszczu, które mogą nas zaskoczyć podczas wyprawy na ryby.

W przypadku dziennych połowów nie musimy się też martwić zużyciem baterii, bo wbudowany panel solarny pozwala na zasilanie radia energią słoneczną. Dodatkowo, radio to może nam posłużyć jako powerbank do naładowania na przykład smartfona, co pozwoli wydłużyć czas spędzony na wędkowaniu.

Oczywiście podczas nocnych połowów możemy skorzystać z tradycyjnej baterii, ładowanej przez złącze USB, a dodatkowe wyposażenie w latarkę może okazać się wtedy nieocenione, również do wezwania pomocy przez wysłanie sygnału SOS za pomocą alfabetu Morse’a. Urządzenie to ma również wbudowaną funkcję emitowania alarmowych sygnałów, jeśli nie widzimy w zasięgu wzroku ewentualnego źródła pomocy. Co ciekawe, w przypadku braku źródła zasilania, możemy skorzystać z wbudowanej korby ręcznej, czyli dynama.

Jeśli chodzi o same stacje radiowe, Sangean MMR-88 DAB+ umożliwia zaprogramowanie do 20 programów: 10 w standardzie DAB+ oraz 10 dla pasma FM.

Sugerowana cena urządzenia to 749 zł, a możemy je kupić w salonach Top Hi-Fi & Video Design lub w dużych sieciach elektromarketów.

MMR-99 DAB+ Sangean – radio na działkę lub nad jezioro

Druga pozycja przyda się na wspólne wypady z rodziną lub znajomymi nad jezioro, czy na działkę. MMR-99 DAB+ Sangean to już wyższy stopień ochrony z certyfikatem IPX55. Ma wbudowany akumulator o pojemności 2600 mAh, który ładowany jest przez gniazdo USB-C.

Podobnie jak w poprzednim modelu, również tutaj możemy odsłuchiwać stacje radiowe nadawane analogowo przez FM lub cyfrowo w DAB+. Radio naładujemy także promieniami słonecznymi, dzięki panelowi solarnemu lub przez ręczny generator w postaci dynama. Posłuży nam ono też jako powerbank do urządzeń mobilnych. Nie zabrakło tu czytelnego wyświetlacza i funkcji budzika oraz latarki LED z pięcioma trybami pracy, w tym z funkcją wysyłania komunikatu SOS.

Ogólna specyfikacja Sangean MMR-99 DAB+ Wymiary (S x W x G) 200 x 113.8 x 88.5 mm Waga 0.9 kg Inne głośnik 2 1/4", 1.5 W, 4 Ω; DAB+ FM RDS/RB, AUX-In, Bluetooth 5.0 AVRCP; Emergency, Flashlight, Hand Crank Power Mechanism, Rechargeable, Siren, Solar Powered, Stereo: Earphones, Dustproof & Waterproof; Real Time Clock, Sleep, Snooze, Alarm; Auto Shut-Off

Z dodatkowych funkcji wymienić należy tutaj możliwość bezprzewodowego odsłuchu przy pomocy łączności Bluetooth 5.0 (jest również wejście przewodowe AUX). W tym modelu mamy też większą pamięć z opcją zapisania nawet do 40 programów FM/DAB+ oraz system automatycznego strojenia ATS (Auto Tuning System).

MMR-99 DAB+ Sangean jest tylko o 100 zł droższy od poprzedniego modelu. Można go kupić za 841 zł, a dostępny jest w sprzedaży również w dużych sieciach handlowych.

ATS-909X2 Sangean – radio pod namiot

Wybieramy się ze znajomymi pod namiot w rejony ze słabym zasięgiem? Dobrym wyborem będzie jeden z najlepszych odbiorników satelitarnych na rynku – ATS-909X2 Sangean, umożliwiających odbiór fal LW/SW/AM/FM, w tym także tak zwanego pasma lotniczego AIR, od 118 do 137 MHz.

Model ten charakteryzuje się 5-stopniową automatyczną kontrolą pasma, dzięki której wybierany jest najlepszy zakres częstotliwości na podstawie stosunku szumów do sygnału (SNR).

Ogólna specyfikacja Sangean ATS-909X2 Wymiary (S x W x G) 207.5 x 134.8 x 34 mm Waga 0.375 kg Inne AUX-In, DC-In, Earphones, Line-Out, Standby Out, SW; Real Time, Alarm, Snooze, Sleep, Dual-Time, HWS (Humane Wake System)

Nie zabrakło tu też dużego, wyraźnego i podświetlanego ekranu LCD oraz 3-calowego głośnika szerokopasmowego. Zasilanie zapewniają cztery baterie alkaliczne typu AA (1,5 V) albo 9-woltowy akumulator NiMH/NiCad do wielokrotnego ładowania.

Sugerowana cena detaliczna radioodbiornika ATS-909X2 Sangean to 1 599,00 zł, a dostępny jest on w sprzedaży w dużych sieciach handlowych i elektromarketach. O jego dostępność można też pytać w salonach Top Hi-Fi & Video Design.

--

Artykuł powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design