Oto zestaw audio dla każdego fana technologii i dobrego dźwięku

Co jest potrzebne by złożyć wysokiej jakości zestaw domowego audio, nie przepłacić i jednocześnie cieszyć się z najnowszych funkcji, jakie oferują urządzenia tego typu? Top HiFi&Video Design oferuje warte uwagi rozwiązanie.

Planując swój domowy zestaw audio mamy dziś do wyboru naprawdę wiele opcji oraz pułapów cenowych. Jednak o ile zawsze jakość dźwięku odgrywa kluczową rolę, o tyle zazwyczaj istnieje szereg dodatkowych czynników, które muszą być spełnione, by zakup odpowiadał naszym preferencjom. W tym gronie znajduje się wiele kwestii, od tak oczywistych jak rozmiar poszczególnych elementów zestawu i ich moc, przez bardziej zaawansowane jak ich technologiczne kompetencje np. w postaci współpracy z serwisami streamingowymi czy innymi urządzeniami, aż po możliwość rozbudowy w przyszłości. Dlatego też nieustannie trwają poszukiwania optymalnego zestawu audio, który oferowałby świetną jakość za niewygórowaną jak na tę branżę cenę i jednocześnie – posiadałby wszystkie potrzebne w dzisiejszych czasach funkcje. Niedawno odwiedziłem showroom Top Hi-Fi&Video Design by na własne uszy (i oczy) przekonać się, co oferują najnowsze rozwiązania w tym zakresie.

Po pierwsze – wzmacniacz sieciowy NAD C700

Firma NAD jest świetnie znana w świecie audio, a jej systemy zbierają nagrody na całym świecie. Jest to również marka, która w swojej filozofii nie zapomina, że jej produkty nie tylko muszą spełniać wyśrubowane standardy jakościowe, ale też – być przyjemne w obsłudze przez użytkownika i pozwalać mu na wszystko, na co jest w stanie pozwolić współczesna technologia. W taki właśnie sposób powstał NAD C700.

NAD C700 to wzmacniacz sieciowy, który oferuje świetne parametry zamknięte w bardzo kompaktowej obudowie. Wygląd zewnętrzny C700 naprawdę może się podobać. Mamy tu minimalistyczny design i duży ekran, dzięki któremu widzimy wszystkie najważniejsze parametry wzmacniacza. Małe rozmiary nie oznaczają jednak tego, że mamy do czynienia ze słabymi podzespołami. NAD C700 oferuje 80W mocy stałej i 120W chwilowej na kanał przy 8 bądź 4 Ohmach. Układ wzmacniający typu HybridDigital i znajdujący się na pokładzie DAC oferują przetwarzanie sygnału audio z rozdzielczością 24-bity i częstotliwością próbkowania 192 Hz. Oprócz tego C700 został wyposażony w pełne dekodowanie i renderowanie plików zakodowanych w standardzie Master Quality Audio, dzięki czemu świetnie nadaje się do obsługi muzyki w wysokiej rozdzielczości z takich serwisów jak Tidal czy Amazon Music HD.

I tu dochodzimy do tego, co jest chyba najciekawszą funkcją wzmacniacza. NAD mógł uzyskać taki minimalistyczny wygląd, ponieważ C700 jest sterowany praktycznie w całości przez zewnętrzną aplikację BluOS. Przede wszystkim – pozwala ona na sparowanie wzmacniacza z jednym z kilkudziesięciu (serio!) serwisów streamingowych, przy czym sam telefon czy tablet jedynie sterują odtwarzaniem, a wymiana plików odbywa się bezpośrednio np. między Spotify a wzmacniaczem. Pozwala to obejść problemy z pogorszeniem jakości przy transferze przez Bluetooth, choć trzeba wspomnieć, że C700 wspiera także kodek aptx HD zarówno w odbiorze muzyki jak i w przesyłaniu jej na bezprzewodowe słuchawki czy głośniki. Oprócz tego wzmacniacz współpracuje z AirPlay 2, asystentami Amazona, Apple i Google. Oczywiście, system BluOS pozwala także na stworzenie systemu multiroom (do 63 stref) dzięki czemu C700 sprawdzi się także w tej roli. Posiada on także koaksjalne i optyczne wejścia cyfrowe, dwie pary wejść analogowych RCA czy port HDMI z obsługą ulepszonego eARC (we wzmacniaczach audio HDMI nie jest oczywistością a dzięki niemu ten wzmacniacz staje się idealnym towarzyszem dla telewizora w salonie) oraz wyjście na subwoofer. Jest więc to bardzo zaawansowana konstrukcja ukryta w niewielkim opakowaniu.

ELAC Carina BS 243.4 – czysty i bogaty dźwięk w kompaktowym opakowaniu

Wzmacniacz sieciowy jednak sam z siebie nie zagra – trzeba sparować go z kolumnami, które będą w stanie wykorzystać jego potencjał. Doświadczenie pracowników To Hi-FI&Video Design podpowiedziało im, że najlepsze w tym celu będą monitory Carina BS 243.4 które oferują świetny stosunek jakości do ceny. Mamy tu chociażby znany ze świetnego brzmienia przetwornik ELAC JET oraz zaawansowaną konstrukcję membrany niskotonowej pozwalającej uzyskać wysoką dynamikę i analityczność brzmienia.

Jednocześnie, kolumny zachowują neutralność brzmieniową nawet przy wysokich poziomach głośności, nie wysuwając do przodu żadnego pasma oraz nie generując zniekształceń. Generowany przez nie dźwięk jest niesamowicie przestrzenny, co sprawia, że świetnie nadają się nie tylko do muzyki, ale też – jako element kina domowego.

Co więcej – same kolumny zostały zaprojektowane w ten sposób, by można było je ustawić np. blisko ściany (otwory wentylacyjne są skierowany ku dołowi) przez co stanowią świetną parę dla równie kompaktowego NAD C700.

No właśnie – jak te sprzęty pracują ze sobą?

NAD C700 + ELAC Carina BS 243.4 – to połączenie ucieszy każdego

Połącznie zaproponowane przez Top Hi-Fi&Video Design sprawdzi się w naprawdę wielu różnych zadaniach i będzie odpowiedzią na potrzeby całkiem sporej grupy osób. Przede wszystkim – kompaktowe wymiary sprawiają, że taki zestaw można spokojnie umieścić nawet w mniejszym mieszkaniu i nie będzie on zajmował cennego miejsca. Po drugie – duże możliwości NAD C700 sprawiają, że jest to świetny starter w świat pro audio, który jednocześnie bardzo dobrze brzmi od startu, ale i nie ogranicza możliwości po zakupie, pozwalając na późniejszą rozbudowę konfiguracji domowego audio.

Ponadto – cena oscyluje w okolicach droższych soundbarów, dając jednocześnie znacznie pełniejsze i dynamiczniejsze brzmienie oraz więcej możliwości konfiguracyjnych. Zestaw ten sprawdzi się bowiem zarówno jako samodzielny system audio, ale także – można połączyć go do konsoli, telewizora, komputera czy odtwarzacza płyt. Wisienką na torcie jest możliwość kontroli przez BluOS, dzięki czemu system jest wygodny w obsłudze i dopasowany do potrzeb współczesnego konsumenta.

Jeżeli więc ktoś chce zastanawia się nad tym, jak rozwiązać kwestie audio w swoim domu, warto zajrzeć do showroomu Top Hi-Fi&Video Design. Jak już wspomniałem, sam miałem przyjemność posłuchać tego, jak brzmi opisywane dziś połączenie i jest to sprzęt, który nawet laikowi pokaże różnice chociażby pomiędzy streamingiem w zwykłej a w wysokiej jakości, nie mówiąc już o jeszcze lepszych źródłach audio. Jest więc to świetne rozwiązanie, w którym balansujące kwestie ceny, poręczności, możliwości brzmieniowych i dodatkowych funkcji, które przypadnie do gustu naprawdę wielu osobom.

-

Materiał powstał we współpracy z Top HiFi & Video Design