Z radia podłączonego do Internetu korzysta tylko 5,1% Polaków? Myślę, że więcej

Krajowy Instytut Mediów podzielił się dziś wynikami ze swojego Badania Założycielskiego, a odnoszącymi się do posiadanych przez nas radioodbiorników. Osobny akapit poświęcono w nim znikomemu odsetkowi posiadaczy radia podłączonego do Internetu. Przypomina to trochę perypetie związane z cyfryzacją DAB+.

Cyfryzacja radia w Polsce

Jak wiemy, w Polsce w cyfryzację radia poprzez przejście z analogu na DAB+ wierzy tylko KRRiT oraz media publiczne. Rozgłośnie komercyjne od lat powtarzają, że cyfryzacja radia już nastąpiła poprzez upowszechnienie się dostępu do internetu. Dzięki temu nie musimy kupować nowych radioodbiorników, a radia przez internet w dobrej jakości możemy posłuchać w podróży ze smartfona czy w domu/pracy przez komputer.

W tym kontekście zdziwił mnie też wątek w tym badaniu odnoszący się do radioodbiorników podłączonych do internetu. Ale zacznijmy od początku.

Z jakich urządzeń do odsłuchu radia korzystamy

Według ogólnych danych, uwzględniających wszystkie urządzenia - przenośne, wbudowane i samochodowe, 85,8% osób 4+ w Polsce posiada dostęp do odbiornika radiowego.

Największy odsetek osób - 72,1% posiada radio w samochodzie, co jest istotne w kontekście ostatnich doniesień, iż pracownicy Poczty Polskiej robią zdjęcia autom z zamontowanym radiem. Na szczęście, według prawników, którzy wypowiadali się ostatnio dla portalu Wirtualnemedia.pl, samo zdjęcie nie wystarczy, by móc stwierdzić, że dane radio jest używane.

Aleksandra Kolbusz i Sebastian Urban z Kancelarii Prawnej Media:

Aby kontrola mogła skutkować nałożeniem 225 zł kary za niepłacenie abonamentu za tuner radiowy, pracownicy Poczty Polskiej musieliby przedstawić więcej dowodów aniżeli tylko zdjęcie odbiornika za szybą auta. - Nade wszystko, prawidłowo przeprowadzona kontrola powinna uwzględniać również weryfikację, czy stan odbiornika umożliwia natychmiastowy odbiór programu. Takie ujęcie można poprzeć rozumowaniem wyrażonym w dwóch wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wracając do badania, na drugim miejscu są radioodbiorniki przenośne, które posiada 40,6% ankietowanych, dużo mniej wskazań jest po stronie wież hi-fi z radiem - 21,1%, a radiobudziki posiada już tylko 10,3% osób.

Nieco większy odsetek posiada radio przenośne na wsiach - 47,7%, w miastach jest to 35,8%, a jeśli chodzi o wiek badanych, w przedziale pomiędzy 16 a 49 lat - 33,7%.

Radio internetowe w rzeczywistości

Przechodząc już do odbiorników podłączonych do Internetu, tylko 5,1% osób deklaruje jego posiadanie. W grupie 16-49% odsetek ten jest wyższy, bo wynosi 6,5%, a w najstarszej grupie 65+ tylko 2,2%.

Wydaje mi się jednak, że w praktyce jest to więcej niż te 5%. Podobnie jak w przypadku DAB+, nie jesteśmy skłonni do kupowania radioodbiorników obsługujących DAB+, bo nie tylko nie ma czego na nich słuchać, ale do odsłuchiwania stacji radiowych z całego świata korzystamy już z urządzeń, które mamy na codzień przy sobie.

Podobnie w przypadku odbiorników podłączonych do Internetu, również się to mija z celem ich kupowanie teraz, mamy już wygodniejsze rozwiązania do tego, że wspomnę tylko inteligentne głośniki. Osobiście korzystam z najtańszego i najbardziej podstawowego Sonosa od IKEA, który to po podłączeniu do Amazon Echo czy Apple Dom na iPhone, odtwarza mi wybraną stację internetową krótkim poleceniem głosowym.

Wydaje mi się więc, że radio nie wymaga tu takich odgórnych interwencji, jak na przykład w przypadku telewizji. Funkcjonuje i rozwija się własnym trybem, który wybierają poszczególni słuchacze. A jest ich w Polsce nieustannie sporo.

W ostatnim roku radia słuchało 85,7% rodaków, najwięcej słuchaczy radia jest wśród osób z wykształceniem wyższym - 92,4% oraz wśród osób pracujących 91,9%. Na wsiach odsetek ten jest nieco niższy - 86,1%, a w miastach - 85,4% (w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców – 89,2%).

Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu ds. Badań KIM:

W grupie 30-49 lat odsetek słuchających radia wynosi ponad 90 proc, co w dużej mierze ma związek ze stylem życia a w szczególności z czasem spędzanym w samochodzie. Młodsi słuchają radia rzadziej, ale ponad połowa osób w wieku 16-29 lat korzysta z muzycznych platform streamingowych. To związane jest oczywiście z powszechnością wykorzystania internetu oraz smartfona, ale także z potrzebą samodzielnego wyboru tego, co i kiedy jest słuchane.

Co poza radiem? Co czwarta osoba odsłuchuje treści audio na platformach online - a więc Spotify, Apple Music, ale też pewnie Open FM. W przypadku audiobooków, 13,1% badanych deklaruje, iż z nich korzysta, a 24,9% z podcastów.

Źródło: Krajowy Instytut Mediów.

Stock Image from Depositphotos.