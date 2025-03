Jak słuchać radia bez reklam? TOP3 stacji radiowych przez internet

Udział radia w słuchaniu treści audio wśród Polaków, wynosi aktualnie 51% mimo, iż wielu z nas narzeka na reklamy w tym medium. Jak więc słuchać radia bez reklam? Da się to zrobić tylko przez internet, ale dziś to już chyba dla nikogo nie będzie przeszkodą.

Radia słuchamy niemal wszędzie gdzie się da, w domu, w pracy w samochodzie, czy w komunikacji miejskiej.

Możemy więc do tego wykorzystywać komputer z dostępem do internetu czy smartfona, inteligentne głośniki,- jak Google Nest Mini, a w samochodzie z kolei - Apple CarPlay czy Android Auto czy w starszych autach - Transmiter Bluetooth FM.

No dobra, to daj mi te radio bez reklam

Tak się składa, że aktualnie trzy najpopularniejsze rozgłośnie radiowe w Polsce słuchane przez internet, umożliwiają odsłuch treści audio, bez zakłócania go reklamami.

RMF FM

Zacznijmy od najpopularniejszego radia RMF FM. Słuchanie go bez reklam możliwe jest z poziomu przeglądarki i platformy RMF ON, jak i z poziomu aplikacji mobilnej do pobrania z Google Play i App Store, a więc zarówno gdziekolwiek na smartfonie, jak i w swoim samochodzie - nowym czy starym.

Ile trzeba zapłacić za tą niewątpliwą przyjemność pozbycia się reklam w RMF FM? Subskrypcja miesięczna jest tańsza niż w serwisach streamingowych z muzyką, bo wynosi 9,90 zł (pierwszy miesiąc za darmo). Wówczas znikają one z serwisu online RMF ON, jak i z aplikacji mobilnych.

Jak słuchać RMF bez reklam za darmo? Tutaj propozycja jest jedna - RMF 24. To stacja z własną ramówką, regularnymi audycjami i dużo lepszą playlistą, ale z tymi samymi najważniejszymi elementami RMF FM, czyli z wiadomościami co pół godziny i informacjami z dróg. W moje ocenie całość prezentuje się zdecydowanie lepiej niż główna antena.

Nie ma tu reklam, prócz graficznych na ekranie startowym i przed pierwszym uruchomieniem streamingu w aplikacji mobilnej. Można też odsłuchiwać ją w inteligentnym głośniku na komendę głosową - wystarczy ją dodać w rutynach.

Radio 357

Radio 357 to stacja nadająca tylko przez internet. Można ją odsłuchiwać przez stronę, jak i z poziomu aplikacji mobilnej do pobrania z Google Play i App Store. Podobnie też uruchomimy ją na inteligentnym głośniku czy innych aplikacjach/agregatorach stacji radiowych.

Mimo zapowiedzi przedstawicieli radia z końca zeszłego roku, nie wprowadzono tu reklam dla osób, które nie są patronami rozgłośni, jednak nie spotkałem się jeszcze z ich emisją na antenie. Aczkolwiek pewności nie mam czy nie ma ich w ogóle, gdyż częściej słucham następnej w tym tekście stacji.

Niemniej radio dziś to nie tylko audycje na żywo, ale i podcasty czy inne udogodnienia (głosowania na listy przebojów) dla wspierających tę rozgłośnie, a to dostępne jest tylko dla patronów. Minimalna kwota wsparcia w przypadku Radio 357 to 15 zł miesięcznie, czyli drożej niż RMF FM Premium.

Radio Nowy Świat

Radio Nowy Świat, to też wyłącznie przez internet nadająca rozgłośnia i bez reklam. Można jej słuchać przez stronę, agregatory stacji radowych oraz dedykowane aplikacje do pobrania z Google Play i App Store.

Radio Nowy Świat można wspierać z poziomu zewnętrznego serwisu Patronite, a minimalna kwota wynosi 10 zł miesięcznie, więc taniej niż w 357 i 10 groszy drożej niż w przypadku RMF. Patroni mają tu dostęp do wszystkich podcastów z zapamiętaniem postępów odtwarzania czy do głosowania na listy przebojów.

