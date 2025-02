Każdego roku żółwie morskie pokonują tysiące kilometrów, migrując pomiędzy miejscami żerowania a plażami lęgowymi. Co jednak najbardziej fascynujące, potrafią wrócić w to samo miejsce, w którym przyszły na świat, mimo braku widocznych punktów orientacyjnych. Odpowiedzi na tę zagadkę dostarcza nauka, ujawniając niezwykłą zdolność tych gadów do wykorzystywania ziemskiego pola magnetycznego.

Naukowcy od dawna podejrzewali, że żółwie morskie wykorzystują pole magnetyczne do nawigacji, jednak dopiero niedawne badania ujawniły skalę ich możliwości. W jednym z eksperymentów wykazano, że młode żółwie są w stanie zapamiętać specyficzne "sygnatury magnetyczne" i skojarzyć je z miejscami, gdzie wcześniej otrzymywały pożywienie. To zaś potwierdza hipotezę, że żółwie budują swoistą "mapę magnetyczną", która pozwala im odnaleźć drogę nawet po długich podróżach przez ocean.

Podwójny system nawigacyjny

Badania wykazały, że żółwie morskie wykorzystują dwa odrębne mechanizmy magnetyczne:

Mapę magnetyczną , która pomaga im określić swoje położenie w oceanie.

, która pomaga im określić swoje położenie w oceanie. Kompas magnetyczny, wskazujący kierunek migracji.

Eksperymenty wykazały, że zakłócenia wywołane promieniowaniem elektromagnetycznym, choćby fale radiowe lub PEM-y np. ze stacji bazowych telefonii komórkowej, mogą wpływać na kompas magnetyczny żółwi, pozostawiając jednak samą mapę magnetyczną nienaruszoną. Mechanizmy te działają niezależnie od siebie, co jest ciekawym i bezprecedensowym odkryciem w dziedzinie nawigacji zwierząt.

Magnetorecepcja jest unikalną zdolnością żółwi morskich. Niestety, nasza działalność negatywnie wpływa na te zwierzęta.

Jak żółwie wykrywają pole magnetyczne? Naukowcy przeprowadzili serię badań, aby lepiej określić sposób, w jaki żółwie interpretują sygnały magnetyczne. Kluczowe znaczenie mają dwa parametry pola geomagnetycznego: Nachylenie linii pola magnetycznego w stosunku do powierzchni Ziemi oraz intensywność pola magnetycznego. Podczas eksperymentów naukowcy manipulowali tymi parametrami i odkryli, że żółwie rozpoznawały konkretne lokalizacje tylko wtedy, gdy oba parametry zgadzały się z zapamiętaną sygnaturą. Żółwie mają więc naprawdę unikalne zdolności do zapamiętywania i przetwarzania informacji o polu magnetycznym.

Żółwiom szkodzi działalność ludzi

Odkrycie podwójnego systemu nawigacyjnego u żółwi morskich może mieć daleko idące konsekwencje. Coraz większa obecność fal radiowych na plażach lęgowych może zakłócać naturalne zdolności nawigacyjne tych zwierząt, co może wpłynąć na ich przetrwanie. Środowisko naukowe apeluje o ograniczenie emisji fal elektromagnetycznych w kluczowych siedliskach żółwi.

Nawigacja żółwi morskich opiera się na niezwykle wyrafinowanym systemie magnetorecepcji, pozwalającym im odnaleźć drogę na podstawie ziemskiego pola magnetycznego. Odkrycie podwójnego mechanizmu nawigacji może mieć ogromne znaczenie dla nauki oraz ochrony tych naprawdę miłych dla oka stworzeń.

Sam miałem kiedyś żółwia i o ile nigdy nie zaobserwowałem u niego magnetorecepcji (raz, że nie miałem jak i dwa: to nie był żółw morski, lecz gatunek wodny zdolny do ograniczonego bytowania na lądzie), to jednak wiem o tym, że są to zwierzaki po prostu ciekawe. Niezbyt mądre, wbrew temu, co przekazuje się dzieciom w bajkach i opowiadaniach, ale jak widać — wyposażone w bardzo wyrafinowane mechanizmy.