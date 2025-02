YouTube, Spotify czy radio? Zdumiewające wybory Polaków

Mimo powszechnego dostępu do treści audio w serwisach streamingowych, również darmowego, wciąż nie jest to źródło pierwszego wyboru wśród Polaków. Co nim jest? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają nam wyniki najnowszego badania Total Audio 2024.

Total Audio to już druga edycja badania zrealizowana przez Adres:Media na zlecenie Komitetu Badań Radiowych, a która to ma na celu dokładne sprawdzenie zmian zachodzących w konsumpcji treści audio dostępnych na polskim rynku.

Analizowane są tu wszystkie możliwe źródła treści audio - począwszy od radia, poprzez serwisy streamingowe audio (Spotify, Apple Music), wideo (YouTube, YouTube Music), po audiobooki, podcasty, a kończąc na wracających do łask płytach CD czy winyli oraz plikach MP3.

Niezaprzeczalnie treści audio towarzyszą zdecydowanej większości rodaków każdego dnia, bo przynajmniej raz w tygodniu słucha ich aż 90% badanych, a aż 80% każdego dnia, poświęcając im średnio 5 godzin.

Jakie źródła najchętniej wybierają Polacy? Zaznaczę od razu, że uwzględniono tu procentowy udział poszczególnych pozycji w całkowitym czasie słuchania, nie oznacza to więc, że wybierane jest tu tylko jedno źródło, a pomijane są inne.

Pierwszy wyborem jest tu bezapelacyjnie radio (łącznie radio FM i internetowe), którego udział to 51%. Fakt, iż ze sporym spadkiem w porównaniu z pierwszą edycją badania, kiedy to medium to mogło pochwalić się 72% udziałem, niemniej nadal ze sporą przewagą nad serwisami streamingowymi audio i wideo, które to odpowiadają aktualnie za odpowiednio 17% i 14% udziału w czasie słuchania.

Anna Romaniuk, Partner w Adres:Media:

Wyniki badania Total Audio 2024 pokazują, że treści audio są nieodłącznym elementem życia Polaków. Radio wciąż pozostaje liderem, ale widzimy też dynamiczny rozwój podcastów, zwłaszcza wśród młodych odbiorców. Smartfon stał się jednym z wiodących urządzeń do słuchania, co twórcom treści audio otwiera wiele możliwości docierania do odbiorców.

Na wspomniane podcasty, poświęcamy już 7% czasu na słuchanie treści audio, a na kolejnych miejscach znalazły się muzyczne stacje telewizyjne, pliki MP3, audiobooki i płyty CD oraz winylowe.

Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze nośniki treści audio, wygrywa już nieznacznie radio (71%) nad telefonami (65%), a podium zamykają tablety z niewielką przewagą nad urządzeniami smartTV. Zaskakujące dla mnie jest ostatnie miejsce inteligentnych głośników, osobiście od razu po przebudzeniu co rano, przy jego pomocy uruchamiam ulubioną stację radiową (Radio Nowy Świat).

W przypadku konkretnych miejsc, w których to odsłuchujemy treści audio, radio wyraźnie przegrywa ze streamingiem tylko w komunikacji miejskiej, a zdecydowanie pierwszym wyborem jest w domu, w samochodzie czy w pracy i szkole lub na uczelni. Spacery, działka czy zakupy to już poza audiobookami, mniej więcej równy wybór poszczególnych źródeł treści audio.

Podział czasu słuchania w rozróżnieniu na miejsce odsłuchu, to dominacja zacisza domowego - 51% udziału, na drugim i trzecim miejscu znalazł się samochód oraz praca i szkoła z udziałem na poziomie 18% czasu słuchania.

Na koniec, sięgniemy po ostatnie wyniki innego badania Audio Track - od Krajowego Instytutu Mediów, by sprawdzić jakie to konkretnie stacje radiowe tak ochoczo słuchamy każdego dnia.

I tak, jeśli chodzi o radio FM liderem niezmiennie jest tutaj radio RMF FM, dalej mamy Radio ZET, a podium zamyka Radio ESKA. Czwarte miejsce to Program I Polskiego Radia, a TOP5 domykają stacje zrzeszone w Audytorium 17. Warto tu zaznaczyć, iż tylko ta piątka dociera każdego dnia do ponad 13 mln słuchaczy w Polsce.

Z kolei, w przypadku radia słuchanego przez internet, podobnie wygrywa radio RMF FM, ale tuż za nim mamy Radio 357, Radio ZET i Radio Nowy Świat, a TOP 5 zamyka Radio ESKA - ta piątka dociera każdego dnia do prawie 1,4 mln słuchaczy w Polsce.

Źródło: Komitet Badań Radiowych

