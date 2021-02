Wszyscy czekamy na jego nowy film. Co warto wiedzieć o Quentin Tarantino?

Kiedy nowy film Quentina Tarantino?

„Pewnego razu… w Hollywood” to ostatni film Quentina Tarantino z 2019 roku. Reżyser miał sporo szczęścia, ponieważ jego produkcja nie napotkała problemów z dystrybucją, jak większość wielkich filmów zaplanowanych na 2020 rok. Nic jednak dziwnego, że na temat kolejnej produkcji Tarantino mówi się tak dużo, skoro będzie to jego ostatni film przed emeryturą, którą zapowiada od dawna. Reżyser planuje poświęcić się między innymi rozbudowie sieci kin (na razie posiada jedno), w których wyświetlane będą klasyczne filmy, także z jego prywatnych zbiorów. Zanim Tarantino przygotował „Pewnego razu… w Hollywood” zdążył napisać scenariusz do spektaklu oraz pięciu odcinków „Bounty Law”, czyli serialu, w którym gra fikcyjna postać Rick Dalton (Leonardo DiCaprio).

Po zakończeniu prac nad filmem Tarantino zajął się pisaniem książki, a później pod uwagę brane są zupełnie inne projekty, jak spektakle i seriale. Tak, Tarantino powiedział, że może zaangażować się w produkcję serialu, ale nie wiemy, o czym może mówić reżyser – czy zamierza przygotować coś autorskiego, czy tylko pomóc kogoś ze znajomych po fachu. Wyraźnie jednak dał do zrozumienia, że nakręcenie 10 filmu w jego karierze jest przesądzone, lecz on sam nie wie, jaki to będzie film, ani kiedy się go podejmie. Ewidentnie nie jest to dla niego w tej chwili priorytetowa sprawa, choć może kilka miesięcy przestoju z powodu pandemii wpłynęło na jego plany i będzie zainteresowany powrotem do pełnometrażowych produkcji wcześniej niż zamierzał.