Qualcomm straszy Intela i AMD. Nowy procesor dla notebooków robi furorę

Qualcomm Snapdragon X Elite robi wrażenie

Snapdragon X Elite to platforma zaprezentowana jeszcze pod koniec zeszłego roku, która ma być nowym otwarciem dla Qualcomma na rynku komputerów. Producent procesorów dla smartfonów chce iść drogą Apple i zamierza zawojować rynek PC. Nie jest to zresztą pierwsza taka próba, poprzednie nie były jednak udane ze względu na przeciętną wydajność i słabe wsparcie ze strony oprogramowania. Teraz ma być inaczej, Snapdragon X Elite bazuje na rdzeniach Oryon, których mamy mieć do dyspozycji aż 12. Nie ma tutaj podziału na oszczędne i wydajne rdzenie, wszystkie są takie same, a jedyna różnica jest taka, że przy obciążeniu dwóch taktowanie sięga nawet 4,3 GHz (nominalnie jest to 3,8 GHz).

Dzięki temu wyniki Snapdragona X Elite w banchmarku Geekbench prezentują się bardzo okazale. Wydajność jednego rdzenia jest nawet nieco lepsza niż procesora Intel Core Ultra 7 155H, a w teście wielowątkowym różnica sięga nawet 40% na korzyści procesora Qualcomma (Intel ma 6 rdzeni wydajnych i 8 oszczędnych). Wyniki te osiągnięto pod kontrolą systemu Windows 11, więc jest to bardzo miarodajne porównanie. Do układów Apple jeszcze co prawda brakuje (Apple M3 osiąga około 3000 pkt w teście jednowątkowych i 12 tys. pkt w wielowątkowym) ale różnica nie są duże. Qualcomm natomiast chwali się, że swoje wyniki osiąga przy mniejszym zużyciu energii niż konkurencyjne układ.

Tak naprawdę jednak sukces nowej platformy będzie w całości zależał od tego jak Microsoft podejdzie do optymalizacji Windows 11 dla procesorów ARM i jak wiele aplikacji będzie na takich układach poprawnie działać. Podobno poczyniono w tej kwestii spore postępu, a Snapdragon X Elite pozwoli nawet na uruchomienie nowoczesnych gier, ale na szczegóły musimy jeszcze poczekać. Pierwszy komputery oparte na tym rozwiązaniu powinny pojawić się w sklepach w drugiej połowie bieżącego roku.