Dziura w zabezpieczeniach Qualcommu. 30 proc. smartfonów z Androidem podatnych na atak

Jeżeli chodzi o współczesną elektronikę użytkową, to nie ma (i prawdopodobnie nigdy nie będzie) sprzętu, który jest w 100 proc. bezpieczny. Złamanie nawet najlepszych zabezpieczeń jest zawsze tylko kwestią czasu. Jednak co innego zabezpieczenia, które można złamać, a co innego podatność, która rozciąga się na całą linię produktową i która, w przypadku ujawnienia, zagraża bezpieczeństwu klientów. Takie sytuacje niestety się zdarzają, szczególnie w przypadku, gdy jeden producent odpowiada za element znajdujący się w większości rynkowych sprzętów. Tak było kilka lat temu z Spectre/Meltdown i tak jest dziś z telefonami wyposażonymi w SoC Qualcommu.

30 proc. smartfonów z Androidem podatnych na atak

Specjaliści z Check Point Research ujawnili niedawno lukę wykorzystującą mechanizm znajdujący się w procesorach Snapdragon. Problem został odkryty w oprogramowaniu łączącym modem odpowiadający za komunikację (MSM) i resztą układu. Specjaliści odkryli sposób, w jaki niektóre aplikacje z rozszerzonymi uprawnieniami bezpieczeństwa mogą wykorzystać ten protokół (QMI) do ominięcia systemowych zabezpieczeń i nadpisania kodu MSM. Dzięki temu możliwe byłoby chociażby podsłuchiwanie rozmów, odczytywanie wiadomości i interakcja z funkcjami karty SIM. Z racji na to, że układ ten występuje w każdym nowym smartfonie z Androidem, badacze zakładają, że w ten sposób można byłoby dostać się do około 30 proc. urządzeń na rynku.