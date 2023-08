PZU iFlota - nowoczesne narzędzie do skutecznego zarządzania flotą samochodową

PZU iFlota to program prewencyjny prowadzony przez PZU, największego polskiego ubezpieczyciela, osadzony w nowoczesnym systemie zarządzania flotą pojazdów. System ten pomaga klientom w zarządzaniu flotą, ograniczaniu szkód i kontrolowaniu kosztów związanych z flotą samochodową.

PZU iFlota - najważniejsze zalety aplikacji

PZU iFlota jest prostym w obsłudze systemem skupiającym się przede wszystkim na optymalizacji kosztów, dokumentacji i poprawie bezpieczeństwa pojazdów oraz kierowców. To aplikacja pozwalająca na zarządzanie i optymalizowanie kosztów, kontrolę, automatyzację rutynowych zadań, zwiększenie bezpieczeństwa oraz, co zaskoczy wielu, zmniejszenie emisji CO2 - dzięki śledzeniu i ograniczeniu zużycia paliwa oraz rekomendacji wprowadzenia pojazdów elektrycznych we flocie. PZU iFlota składa się z kilku modułów, z czego najważniejsze to:

Zarządzanie flotą: Moduł ten umożliwia zarządzanie ewidencją pojazdów, kierowców oraz różnego rodzaju kosztów związanych z flotą. W jego ramach można również obsługiwać karty paliwowe i usługi serwisowe. Istnieje możliwość zdefiniowania powiadomień, które przypomną o zbliżających się zadaniach, takich jak przeglądy, szkolenia, odnowienie uprawnień kierowców czy płatność raty.

Zarządzanie ubezpieczeniami: Ten moduł umożliwia dostęp do danych o aktualnych polisach AC i OC oraz pozwala na zgłaszanie i podgląd szkód z poziomu aplikacji.

Bezpieczeństwo: To bardzo ważny element systemu PZU iFlota. Celem tego modułu jest poprawa bezpieczeństwa floty. Dzięki bazie danych i historii floty zarządzający, czyli np. fleet managerzy, uzyskują informacje o głównych przyczynach szkód, a analiza tych informacji pozwala na podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Wsparciem dla fleet managera i kierowców jest również rozbudowana baza wiedzy zawierająca szkolenia, bazy wiedzy oraz e-learningi.

PZU iFlota jest uniwersalnym narzędziem, które może być wykorzystywane w każdej flocie, niezależnie od jej rozmiaru i składu. Jedyne wymaganie to posiadanie ubezpieczenia flotowego w PZU. Koszt użytkowania systemu wynosi 189 zł rocznie za całą flotę klienta. Po uregulowaniu tej opłaty na rzecz dostawcy systemu, klient może niemal od razu korzystać z narzędzia. Dzięki zintegrowaniu PZU iFlota z systemami dziedzinowymi PZU, import danych odbywa się automatycznie.

PZU iFlota. Nowoczesne narzędzie do zarządzania flotami

PZU iFlota w jednym miejscu gromadzi informacje o ubezpieczeniu klienta, co jest ważne również z punktu widzenia pośrednika ubezpieczeniowego. Pośrednik ma dostęp do aktualnych polis oraz listy zgłoszonych szkód OC i AC, co pozwala mu sprawdzić ich przyczynę i status obsługi. Dodatkowo, na bazie generowanych przez system zaawansowanych raportów szkodowych i spersonalizowanych zaleceń, pośrednik może zaproponować klientowi działania mające na celu zmniejszenie szkodowości, czyli stosunku odszkodowań i świadczeń wypłaconych do składki zarobionej, z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw, na niewypłacone odszkodowania i świadczenia.

PZU iFlota jest jednym z wielu unikatowych rozwiązań prewencyjnych oferowanych przez PZU dla flot korporacyjnych. Innymi programami prewencyjnymi są PZU Bezpieczna Flota i Audax. PZU Bezpieczna Flota od ponad 10 lat realizuje szkolenia dla klientów flotowych, pozwalając kierowcom poprawić umiejętności prowadzenia pojazdów, wyeliminować złe nawyki za kierownicą oraz odświeżyć wiedzę o bezpieczeństwie na drodze. Audax jest programem prewencyjnym wykorzystującym innowacyjne technologie, takie jak telematyka, rejestratory trasy i zdarzeń drogowych, urządzenia monitorujące zaśnięcie kierowców w czasie jazdy, ultradźwięki odstraszające zwierzęta czy czujniki parkowania i kamery. Dzięki nim możliwe jest obniżenie częstotliwości i wartości powstałych szkód.

PZU iFlota jest kompleksowym systemem pomagającym przedsiębiorstwom zarządzać ich flotami pojazdów w sposób efektywny i zgodny z ekologicznymi wymogami. Oferuje wiele korzyści: od śledzenia kosztów, poprzez zarządzanie ubezpieczeniami, kontrolę zużycia paliwa, a nawet optymalizację kosztów serwisowych i analizę wydatków na opony. Dzięki dostępowi online do danych polis i szkód oraz integracji z kartami paliwowymi, PZU iFlota pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne anomalie i poprawę wydajności floty. To innowacyjne rozwiązanie pomagające przedsiębiorcom przystosować się do zmian na rynku motoryzacyjnym i stawić czoła przyszłym wyzwaniom w obszarze transportu.

PZU iFlota sprzyja transformacji ekologicznej

PZU iFlota EV to rozszerzenie systemu iFlota, które oferuje kompleksową i fachową pomoc przy wprowadzaniu aut elektrycznych do polskich firm. W ramach tego rozwiązania, PZU pomaga klientom korporacyjnym przejść przez skomplikowany proces elektryfikacji floty i obniżać emisję CO2. PZU iFlota udostępnia ciekawe narzędzie w postaci kalkulatora, który może zachęcić firmy do wdrożenia zmian we własnych flotach poprzez wprowadzenie samochodów elektrycznych. Kalkulator elektromobilności składający się z kilku pytań to oczywiście orientacyjne narzędzie, uzupełniane i podawane na podstawie danych zamieszczonych w formularzu oraz z uwzględnieniem branżowego doświadczenia PZU (w celu uzyskania precyzyjniejszych informacji konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy strukturalno-finansowo-zadaniowej konkretnej floty).

W ramach kalkulatora można dowiedzieć się m.in. ile pojazdów znajdujących się we flocie może być zastąpione pojazdami zeroemisyjnymi, jak również,, ile dana firma może zaoszczędzić porównując zużyte litry i zużytą energię elektryczną. Narzędzie dostarczy również wyliczenia prognozowanego zmniejszenia emisji CO2 w organizacji oraz przewidywanych oszczędności na serwisowaniu pojazdów. Kalkulator elektromobilności dostępny jest na stronie PZU iFlota.

Jeśli przedsiębiorca ubezpieczony w PZU uzna, że auta elektryczne pasują do jego firmy, może liczyć na wsparcie w zakresie elektryfikacji floty, w tym analizę floty, dobór odpowiednich modeli aut elektrycznych, planowanie infrastruktury ładowania i zarządzanie flotą mieszaną lub elektryczną. PZU wprowadza ten innowacyjny system zarządzania elektryczną flotą, aby sprostać ekologicznym wymogom, które wynikają z planów Komisji Europejskiej.

Zgodnie z tymi planami, od 2035 roku zakazana będzie rejestracja nowych osobowych aut spalinowych w całej Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy mają zatem jeszcze 12 lat, aby dostosować swoje biznesy do nadchodzących zmian w obszarze transportu. W odpowiedzi na te zmiany na rynku motoryzacyjnym, PZU iFlota EV oferuje rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy pragną wprowadzić elektryczne pojazdy do swojej floty, osiągając korzyści ekologiczne, by móc przygotować się na przyszłość zrównoważonej mobilności.

Wszystkie rozwiązania technologiczne dla PZU iFlota dostarcza firma VivaDrive, specjalizująca się w budowie zaawansowanych rozwiązań dla flot.