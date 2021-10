Już za chwilę rusza PyrkONline - festiwal miłośników fantastyki i szeroko pojętej popkultury!

PyrkONline - wielki festiwal online startuje już 15 października!

Pyrkon w nowej formie poznaliśmy już kilka tygodni temu w formie Pyrkonowego Targu Legniego. Tym razem organizatorzy przygotowali nową formę imprezy, która potrwa aż dziesięć dni… i obfitować będzie w cały zestaw atrakcji. Będzie działo się dużo, a wspólnym mianownikiem wszystkich z nich jest obecność niezwykłych gości i popkulturowych tematów. Różnych, by każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie. A kto wie, możliwe że też miał szansę zaczerpnąć inspiracji i wkręcić się rzeczy, które dotychczas umykały jego uwadze.

PyrkONline - niezwykli goście i prelekcje, jakich jeszcze nie było!

W zbliżającej się wielkimi krokami odsłonie PyrkONline nie zabraknie prelekcji dotyczącej całego wachlarza tematów. Nie znamy jeszcze wszystkich atrakcji jakie przygotowują dla nas twórcy wydarzenia, ale już teraz wiemy o kilku fantastycznie zapowiadających się wykładach. O czym można będzie posłuchać i podyskutować na zbliżającej się imprezie PyrkONline?

Przedstawiciele Warlord Games UK opowiedzą jak powstają gry bitewne, Monster Couch zaś o cyfrowych wariantach gier planszowych. Bardzo ciekawie wygląda zapowiedź prelekcji Michała "Baniaka" Bańki, który podczas imprezy opowie nam o prowadzeniu sesji RPG w... naprawdę nietypowych miejscach. Sam miał okazję już prowadzenia gry w cyberpunkowym klimacie bezpośrednio za kółkiem... Tesli!

Ekipa z Zagrajnika uchyli rąbka tajemnicy na temat fenometu największej marki gier na świecie, czyli… oczywiście, że Mario - kultowego, wąsatego, hydraulika który od lat przyciąga do ekranów konsol i telewizorów fanów Nintendo. A kiedy już jesteśmy przy grach wideo, to żaden prawdziwy fan popkultury i jej zawiłych uniwersów nie będzie chciał przegapić prelekcji NRGeeka, który przyjrzy się grom jako kontynuacji i/lub rozwinięciu fabuły książek fantastycznych. Zestawi ze sobą tamtejsze światy i podzieli się wnioskami!

To jednak dopiero początek — na PyrkONline tłumacz „Wiedźmina” na język angielski i czeski opowie o całym tym skomplikowanym procesie i kreowaniu fantastycznych światów "na nowo", bawiąc się językiem i przekładając to, co stworzyli wybitni autorzy literaccy. Mateusz Bartel zrobi co w jego mocy by zainspirować was do gry w szachy — zasypując ciekawostkami i informacjami, które mogą skłonić was do sięgnięcia po jedną z najstarszych gier planszowych na świecie. Gambit Królowej rozkochał świat w szachach na nowo, teraz będziecie mogli na temat samej gry i tego jak wygląda ona w dobie internetu usłyszeć od szachowego arcymistrza.

To raptem garstka z przygotowywanych na PyrkONline wykładów. Ich pełna lista, wraz z opisami, opublikowana będzie w najbliższych dniach na oficjalnej stronie imprezy — w sumie ma być ich blisko pięćdziesiąt!

PyrkONline - nie tylko wiedza, ale także niepowtarzalna okazja by obkupić się taniej

Wyżej wspominałem już, że zaplanowana w dniach 15-25 października wirtualna odsłona PyrkONline powstaje przy współpracy z największym polskim serwisem sprzedażowym - Allegro. Dzięki niej możemy liczyć na szereg specjalnych promocji, w ramach których można będzie obłowić się taniej w książkach, komiksach czy grach. Ich oferta jest wciąż w przygotowaniu - kiedy znane będą szczegóły, z pewnością nie zabraknie na łamach AntyWeb listy najbardziej łakomych kąsków do zgarnięcia!

Wpis powstał przy współpracy z Allegro