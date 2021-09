Kolejna polecana paczka promocji dostępnych na Allegro Smart! Week

Podczas całego tygodnia akcji Allegro Smart! Week pomiędzy 27 września a 3 października, klienci korzystający z usługi Allegro Smart! mogą wybierać spośród tysięcy przecenionych produktów takich marek jak Apple, Xbox, Realme czy Xiaomi z różnych kategorii, między innymi dom i ogród, zdrowie, elektronika, motoryzacja, dziecko czy kultura.

Aleksandra Sroka-Krzyżak, Strategy Director w Allegro:

W tym roku – dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu sprzedawców, którzy dołączyli do promocji – skala akcji będzie dwukrotnie większa. Wszyscy, którzy aktywują Smart! na Start, mogą bez dodatkowych kosztów ani zobowiązań wypróbować nasz program lojalnościowy i zyskać dostęp do atrakcyjnych promocji i nieograniczonych darmowych dostaw w ramach festiwalu Smart! Week. Na klientów czekają miliony przecenionych produktów we wszystkich kategoriach - sprzęt AGD, komputery, narzędzia, smartfony i telewizory LCD, a także popularne detergenty, pieluszki, perfumy i nie tylko. Niektóre z nich nawet do 70% taniej.

W tegorocznej edycji Allegro Smart! Week dostępne są dwa rodzaje ofert promocyjnych. Pierwsza działa bez ograniczeń i jest dostępna przez cały tydzień. druga z kolei - ograniczona, dostępna jest tylko dla wybranych ofert danego dnia, i w której obowiązują limity, na przykład jeden przedmiot na jednego kupującego z uwagi na duże zniżki w wysokości nawet 70% od ceny standardowej.

W przypadku ofert promocyjnych z ograniczeniem warto więc dodać ją wcześniej do obserwowanych, by otrzymać alert ok. 20 minut przed jej uruchomieniem.

Przeceny sięgające 70% sprawiają, że aż grzech nie skorzystać z zakupów w czasie tej akcji na Allegro zwłaszcza, że tak naprawdę na wszystkie zakupy podczas Allegro Smart! Week nie płacimy za dostawę. Nawet jeśli nie korzystacie z usługi Allegro Smart! możecie ją sobie aktywować zupełnie za darmo na cały rok, co uprawnia do 5 bezpłatnych dostaw w tym czasie. Z tym, że co istotne - w trakcie trwania akcji Smart! Week limit ten nie obowiązuje, możecie więc z niego skorzystać dopiero po 3 października. Na przykład podczas kolejnego festiwalu zakupów Black Friday czy Cyber Monday.

Jak znaleźć promocje dostępne w ramach aktualnej akcji? Możecie to zrobić na dedykowanej stronie Allegro Smart! Week lub na głównej stronie Allegro wybierając filtr - “oferty Smart! Week”, ewentualnie wpisując w wyszukiwarkę Allegro hasło “smart week”.

Promocje cenowe na Allegro Smart! Week

Nasza kolejna porcja wybranych promocji przedstawia się następująco:

Smart! Week od czwartku do niedzieli - 30.09 do 3.10 Stara cena Nowa cena Różnica Telewizor LG UHD 4K 43 cale 1 699,00 zł 1 399,00 zł 300,00 zł Odtwarzacz multimedialny Xiaomi Mi Box S 249,00 zł 199,00 zł 50,00 zł Lokówko-suszarka do włosów Revlon Pro Collection 199,00 zł 139,00 zł 60,00 zł Smartwatch Amazfit Stratos 2 409,00 zł 299,00 zł 110,00 zł Odkurzacz Xiaomi Dreame V11 1 029,00 zł 799,00 zł 230,00 zł

Podobnie jak w przypadku poprzedniej listy sprawdźmy, jak wyglądają obecnie rynkowe ceny tych przecenionych produktów.

Telewizor LG UHD 4K 43 cale

Telewizor LG dostępny jest obecnie w popularnych elektromarketach w tej samej cenie co dotychczasowa cena na Allegro, a więc w akcji Smart! Week kupicie go o dokładnie 300 zł mniej niż w sklepie.

Xiaomi Mi Box S

Nieco inaczej rzecz się ma z odtwarzaczem multimedialnym Xiaomi Mi Box S, który jest do kupienia w sklepach za 299 zł, a wcześniej na Allegro był za 249 zł. Nowa cena w promocji na Allegro wynosi obecnie 199 zł, czyli 50 zł mniej i 100 zł mniej niż w sklepach.

Revlon Pro Collection

Podobnie jak telewizor LG, lokówko-suszarka do włosów Revlon Pro Collection dostępna jest na rynku w tej samej cenie co wcześniej na Allegro, w promocji kupicie ją za 139 zł, czyli 60 zł taniej.

Amazfit Stratos 2

Smartwatcha Amazfit Stratos 2 z kolei można aktualnie zakupić za 599 zł w sklepach, na Allegro dostępny był wcześniej za 408 zł, a w czasie Smart! Week za 299 zł, czyli 300 zł taniej niż w sklepach i 110 zł taniej niż standardowa cena na Allegro.

Xiaomi Dreame V11

Ostatnia z pozycji na liście polecanych, odkurzacz Xiaomi Dreame V11 możemy zakupić w elektromarketach za 1 023 zł, czyli niemal identycznie jak do tej pory na Allegro, w promocji kupicie go teraz za 799 zł, czyli o 230 zł taniej.

Artykuł powstał we współpracy z Allegro.