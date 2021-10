Z okazji PyrkONline planszówki kupicie znacznie taniej. Obok tych nie możecie przejść obojętnie!

Ale tak jak wspominałem - PyrkONline współtworzony jest z największym polskim portalem aukcyjnym, Allegro. Nie może zatem zabraknąć solidnych przecen! Dzisiaj przygotowałem dla Was wybór najciekawszych ofert które będą czekały na wszystkich miłośników gier planszowych posiadających abonament Allegro Smart! Co - i dlaczego - warto kupić podczas rozpoczynającego się jutro festiwalu?

Najlepsze oferty na gry planszowe podczas PyrkONline

Założysz się?

Jedna z gier, które uświetnią niejedno rodzinne spotkanie. Założysz się to doskonała zabawa pełna wykonywania zadań i odpowiadania na pytania - czasem naprawdę niewygodne, czasem zabawne, a czasem trafiające prosto w sedno! Bogaty zestaw oferujący ponad blisko 300 kart z zadaniami zapewni wiele pasjonujących rozgrywek, a w potyczkach może wziąć udział od trzech do sześciu graczy. Podczas PyrkONline, w oficjalnym sklepie Tactic na Allegro, kupisz grę ponad połowę taniej niż zwykle. Założysz się? tylko podczas trwania imprezy dostępne jest dla abonentów Allegro Smart! za 50,99 zł!

Black Monk Fluxx Rick and Morty

Serialu Rick and Morty raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Uwielbiana seria animowana wykorzystana została już na wiele kreatywnych sposobów, ale... czy mieliście już okazję zetknąć się z tamtejszym światem w grze Andrewa Looneya? Gra karciana Fluxx to świetna, trwająca do 30 minut, zabawa, w której udział może wziąć od dwóch, do sześciu graczy. Szalona zabawa, którą trudno oddać słowami - ale myślę, że oficjalny opis Fluxxa idealnie oddaje to, czego można się po grze spodziewać:

Wszystko zaczyna się bardzo prosto: dobierz jedną kartę i zagraj jedną kartę. To nie trwa jednak długo, bo każdy z graczy może wywrócić rozgrywkę do góry nogami za pomocą specjalnych kart Nowych Zasad! Co zrobić, gdy trzeba dobrać trzy karty, a zagrać cztery? To proste! Zagrać wszystko co się da, użyć jakiejś sprytnej Akcji, albo… zmienić zasady! Zbieraj Fanty i zrealizuj jeden z 30 różnych Celów. Jednak śpiesz się, bo cele zmieniają się równie łatwo, co zasady.

Podczas PyrkONline, w oficjalnym sklepie Rubicopl, grę można kupić za 21,49 zł!

Munchkin

Munchkin to klasyka gier karcianych. Steve Jackson (twórca) wraz z Johnem Kovalikiem (ilustratorem) stworzyli jedną z najfajniejszych karcianek, która od lat porywa młodszych i starszych do zabawy. Pełna humoru, oferująca nieskomplikowane zasady i sporo losowości - czyli to, co tygryski lubią najbardziej! Jedna sesja nie potrwa dłużej niż godzinę, a można się przy niej bawić nawet w sześcioosobowej grupie. Jeżeli lubicie szybkie partyjki od zera do bohatera, to miejcie nadzieję na odrobinę szczęścia, które pozwoli wam dobrnąć do dziesiątego poziomu i wygrać to szaleństwo. Dużo frajdy, dużo losowości, dużo humoru, którego nie znajdziecie w pierwszej lepszej karciance.

Podczas PyrkONline, w oficjalnym sklepie Black Monk, podstawowy zestaw Munchkina abonenci Allegro Smart! mogą kupić za 59,90 zł!

Aquatica

Skoro w Munchkinie pełna doza szaleństwa i losowości, to czas na coś bardziej uporządkowanego. Aquatica to przemyślana gra strategiczna o nietypowej mechanice, w której może wziąć udział do czterech graczy jednocześnie. Podwodny świat fantasy to dość niespotykany klimat, ale w połączeniu z przepięknymi projektami plansz, kart i innych dodatków wchodzących w skład zestawu - wypada znakomicie. O co w tym wszystkim chodzi?

Każdy z graczy wciela się w rolę jednego z królów oceanu próbując znaleźć zasoby dla swojego królestwa. Waszym celem jest posiadanie największej liczby punktów zwycięstwa na koniec gry. Aby je zdobyć, musicie eksplorować, podbijać i kupować Lokacje, werbować nowe postacie i wypełniać cele. Gracz z największą liczbą punktów zwycięstwa i najlepiej prosperującym królestwem zostanie ogłoszony najwspanialszym władcą wśród królestw Aquatiki.

Podczas PyrkONline, w sklepie StrefaMTG, grę abonenci Allegro Smart! mogą kupić za 94,99 zł.

Harry Potter i Magiczny Quiz

Jeżeli myśleliście że gry na licencjach w zestawieniu skończą się na Fluxxie, to niespodzianka! Harry Potter i Magiczny Quiz, to wciągająca zabawa, której uczestnicy będą mieli szansę zabłysnąć odpowiadając na pytanie dotyczące Hogwartu i wypełnionego po brzegi magią świata J. K. Rowling. Ale Harry Potter i Magiczny Quiz to coś więcej niż zestaw kart z pytaniami - na zestaw składa się mechanizm, który głosem dyrektora Szkoły Magii i Czarodziejstwa będzie prowadził nas płynnie przez wszystkie rundy, a stojący na czele Hogwartu dyrektor będzie skrupulatnie pilnował naszych odpowiedzi. Do wyboru mamy kilka poziomów trudności, a - jak co roku - zwycięża ten dom, któremu uczestnikom uda się zdobyć najwięcej punktów!

Podczas PyrkONline, w sklepie 3kropki, grę abonenci Allegro Smart! mogą kupić za 71,99 zł.

Na tym jeszcze nie koniec

Jeżeli myślicie że to już wszystkie kuszące oferty jakie przygotowano dla nas z okazji PyrkONline, to nic z tych rzeczy. Jako że specjalnych ofert na Allegro z tej okazji jest kilkadziesiąt - nie sposób ich wszystkich przytoczyć na raz. Jest więcej planszówek, ale także dziesiątki innych łakomych kąsków dla wszystkich miłośników współczesnej popkultury i gier. Więcej na ten temat już w kolejnym wpisie, którego wypatrujcie jutro!

Wpis powstał przy współpracy z Allegro