Obkup się na PyrkONline. Oto okazje, których nie możesz przegapić

Dopiero dzieliliśmy się z wami najciekawszymi - naszym zdaniem - ofertami z planszówkami, które w ramach festiwalu PyrkONline można kupić u partnerów na Allegro, jeśli posiadacie abonament Smart!. Ale na planszówkach świat wyprzedaży z okazji imprezy się nie kończy. Dzisiaj kilka ofert z innych kategorii... nazwijmy je szeroko - popkulturowych. No ale przecież to właśnie fani popkultury trafiają na wydarzenia takie jak to - myślę, że każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie!

Jujutsu Kaisen w wyjątkowo niskiej cenie!

Jujutsu Kaisen to jedna z najpopularniejszych serii shounen ostatnich miesięcy. Ilość gadżetów którą otrzymuje nie przestaje zadziwiać, ale... przecież wszystko zaczęło się od komiksu! I to właśnie pakiet czterech pierwszych tomów (0-3) można będzie teraz zgarnąć o ponad 30% taniej.

Yuuji Itadori wygląda jak przeciętny nastolatek, ale posiada ogromną siłę fizyczną. Każdy klub sportowy chętnie przyjąłby go w swoje szeregi, jednak chłopak woli spędzać czas w szkolnym klubie okultystycznym. Pewnego dnia kolegom z klubu udaje się zdobyć zapieczętowany, przeklęty przedmiot. Niewiele wiedzą na jego temat, mimo to postanawiają złamać pieczęć i uwalniają przerażającą grozę, która zmieni życie Yuujiego…

Jeżeli lubicie historie pełne akcji, barwnych bohaterów i to takie, w których nie ma czasu na choćby odrobinę odpoczynku - nawet się nie zastanawiajcie. Komiks Gegego Akutami'ego to świeżynka, która podbija świat - podczas festiwalu w sklepie TrzyTrolle na Allegro mając pakiet Allegro Smart! kupicie pakiet czterech tomów komiksu za 59,99 zł!

Cyberpunk 2077 - komiks Trauma Team

O tym jak wyglądała premiera Cyberpunka 2077 napisano już wiele. Ale ten świat ciągle żyje - powstaje serial animowany, fani dyskutują, a w międzyczasie na rynek trafiają także komiksy. Świat wykreowany w kultowej grze RPG w połączeniu z niesamowitą estetyką rozbudza wyobraźnię twórców - Trauma Team jest tego doskonałym przykładem. Jeżeli lubicie ciekawych bohaterów i futurystyczny świat mieniący się wszystkimi kolorami neonów, koniecznie dajcie mu szansę!

Nadia, ratowniczka medyczna pracująca w Trauma Team International, jako jedyna przeżyła misję ratunkową, która zamieniła się w krwawą jatkę. Gdy decyduje się na powrót do pracy i udział w kolejnym zleceniu, odkrywa, że tym razem jego celem jest ocalenie mężczyzny odpowiedzialnego za śmierć jej partnerów z poprzedniego zespołu. Klient jej korporacji utknął na setnym piętrze wieżowca pełnego członków wrogiego gangu. Czy ta misja ma szansę na powodzenie?

Podczas festiwalu PyrkONline, pierwszy tom komiksu Cyberpunk 2077 Trauma Team kupicie w sklepie Rubico z pakietem Allegro Smart! za 18,49 zł!

Lampka z symbolami PlayStation

Długie jesienne wieczory sprzyjają posiedzeniom przy ulubionych książkach, grach wideo i serialach. A nic nie buduje klimatu lepiej, niż odpowiednie oświetlenie! Klasyczne symbole PlayStation - trójkąt, kółko, krzyżyk i kwadrat doskonale znają wszyscy miłośnicy popkultury. Dzięki tej efektownej lampce mogą zawsze błyszczeć w Waszym pokoju. Urządzenie wykonane jest z plastiku, może być zasilane kablem micro USB lub trzema bateriami AAA. Podczas festiwalu PyrkONline lampkę można nabyć w sklepie Perfect Blue na Allegro za 62,99 zł!

Metro Exodus

Metro Exodus to jedna z tych gier wideo, które po prostu czarują klimatem. Stawiająca duży nacisk na opowiadaną historię, strzelanina z perspektywy pierwszej osoby osadzona w postapokaliptycznym świecie rozkochała w sobie graczy na całym świecie. Nic dziwnego, surwiwalowy horror rzucający gracza wprost do ruin wymarłej Moskwy i zmuszający go do tego by się z niej wydostał to solidne wyzwanie. Historia inspirowana książkami Dimitrija Głuchowskiego to wciągająca na długie godziny opowieść, a na konsolach nowej generacji zagramy w nią w ulepszonej wersji: z ray tracingiem, 60 klatkach na sekundę i dwoma dodatkami w pakiecie: The Two Colonels oraz Sam's Story.

Podczas festiwalu PyrkONline w sklepie Blue Games na Allegro Edycję Kompletną Metro Exodus na PS5 można kupić będąc subskrybentem Allegro Smart! za 105,99 zł!

Promocje się nie kończą, a wkrótce zaczynie się... przedsprzedaż biletów na Pyrkon 2022!

Wydarzenia cyfrowe potrafią być emocjonujące i ekscytujące, ale te na żywo to zupełnie inna kategoria. Po krótkiej przerwie Pyrkon powraca w przyszłym roku impreza zostałą zaplanowana w dniach 17-19 czerwca 2022 roku w MTP Poznań. Już 20 października o godzinie 10:00 rusza przedsprzedaż biletów na imprezę — ta potrwa do 24 października lub wyczerpania zapasów. Wszyscy abonenci Allegro Smart! otrzymają do zakupionego biletu trzy tokeny, które będą mogli wykorzystać podczas imprezy na spotkania zarejestrowane w dedykowanych salach Pyrkon 2022! Szczegóły dotyczącego tego jak z nich skorzystać otrzymacie na kilka tygodni przed wydarzeniem.

