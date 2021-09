Smart! Week 2021 – jeszcze więcej dobrego dla klientów Allegro Smart!

Smart! Week to trwające tydzień święto zakupów w Allegro, w ramach którego abonenci programu Allegro Smart! mogą cieszyć się wyjątkowymi promocjami oraz bonusami, pozwalającymi im oszczędzić naprawdę dużo pieniędzy. W tym roku Smart! Week będzie miał miejsce od 27 września do 3 października. Oto, co tym razem przygotowało dla swoich klientów Allegro.

Smart! Week 2021 to naprawdę duże przeceny

Żeby zacząć opowiadać o tym, co nowego w Smart! Week, warto zaznaczyć, co standardowo wchodzi w skład tygodnia promocji w Allegro. A są to przede wszystkim bardzo duże promocje. W tym roku promocje na takie rzeczy jak smartfony będą sięgały 40 proc., elektronika (laptopy, sprzęt audio etc.) będzie przeceniony nawet o połowę, telewizory 43’ będzie można kupić 20 proc. taniej, hulajnogi elektryczne – 27 proc. taniej, a ceny smartwatchy będą się zaczynały już od 199 zł. Oprócz tego przecenionych będzie wiele innych produktów, nawet do -70 proc. Smart! Week to także tydzień darmowych dostaw do dziesiątków tysięcy punktów odbioru na terenie całego kraju. Co więcej, od 23 września Allegro uruchomiło promocję i obniżyło minimalną wartość zamówienia objętego darmową dostawą kurierską z 80 do 40 zł w ramach programu Allegro Smart!. Darmowe dostawy “pod drzwi” będą dzięki temu dostępne także dla tych klientów, którzy nie mają łatwego dostępu do punktów odbioru, a chcą skorzystać z okazji zakupowych planowanych w czasie akcji, takich jak Smart! Week. Promocja potrwa do 3 stycznia 2022.

W tym roku Allegro otwiera Smart! Week dla jeszcze większej liczby osób

Jak co roku, aby skorzystać z promocji w Smart! Week wystarczy być abonentem programu Allegro Smart!. Sam abonament ma bardzo przystępną cenę: 10,99 zł za miesiąc bądź 49 zł rocznie. W tym roku jednak Allegro ogłosiło, że z promocji Smart! Week będzie mogło skorzystać jeszcze więcej osób. Allegro wprowadziło bowiem kilka nowych opcji w samym programie.

Przede wszystkim, wiele osób zapewne skorzysta ze Smart! na Start. Dzięki niemu za darmo można otrzymać dostęp do promocji Allegro Smart! oraz 5 darmowych dostaw. Jest to program testowy, ale w czasie Smart! Week jego użytkownicy także mają nielimitowaną liczbę darmowych dostaw. Oznacza to, że jeżeli przed 27 września wykorzystaliśmy 4 z 5 dostępnych dostaw, to nie znaczy, że na tydzień promocji zostaje nam tylko jedna.

Drugą nową opcją jest Allegro Family, czyli dzielenie jednego konta Smart! w ramach pakietu rodzinnego. Oznacza to, że nawet jeżeli sami nie mamy konta Smart!, ale ma je któryś z domowników, może on podzielić się z nami dostępem i w ten sposób również możemy skorzystać z promocji. Konto Smart! na Start również można współdzielić, co efektywnie oznacza, że cała rodzina może skorzystać z promocji w czasie festiwalu za darmo.

Finalnie w ofercie Allegro pojawił się także program Allegro Smart! Student, pozwalający na półroczny okres próbny, a następnie – niższy abonament (3,25 za miesiąc, 39 zł za rok), jeżeli ma się status studenta. Co więcej, w żadnym z nowych abonamentów nie trzeba podawać np. numeru karty, a opłatę za nie można uiścić różnymi metodami, np. BLIKIEM.

Oprócz tego posiadacze Alegro Smart! będą mogli skorzystać z Allegro Pay

Allegro Pay to program kredytów konsumenckich, który pozwala kupić jakąś rzecz na Allegro i zapłacić za nią do 30 dni po zakupie* . Pozwala to posiadaczom Allegro Smart! m.in. sprawdzić produkt w domu bez blokowania własnych środków, a także – wygodnie rozłożyć płatność na 3,5,10 czy nawet 20 części. W przypadku Smart! Week Allegro Pay ma jeszcze jedną zaletę – pozwala maksymalnie skrócić czas procesu zakupowego, przez co minimalizują szansę na to, że produkt, który sobie upatrzyli ktoś zdąży kupić przed nimi. Dlatego warto sobie to aktywować jeszcze przed startem festiwalu.

Co więcej, dla osób biorących udział w festiwalu i posiadających konto Allegro Pay możliwe będzie rozłożenie płatności na wygodne raty 10 x 0 proc., podczas gdy normalnie jest to 3 x 0 proc.

Warto polować na promocję

Tradycyjnie dla Smart! Week, produkty, które zostaną objęte chwilową przeceną zostaną zapowiedziane z wyprzedzeniem, dlatego Smart! Week to święto dla łowców okazji. W tym roku konkurencja będzie z pewnością jeszcze bardziej zacięta, ponieważ do rywalizacji, dzięki nowym programom, włączy się jeszcze więcej osób, a ci korzystający z Allegro Pay będą mogli kupować jeszcze szybciej i jeszcze wygodniej.

Link do Smart! Week znajduje się tutaj. Na co będziecie polować?

* Przykład reprezentatywny dla usługi Allegro Pay: RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania): 0%, całkowita kwota kredytu: 500 zł, całkowita kwota do zapłaty: 500 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu: 0 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł), umowa na 30 dni. Kalkulacja na dzień 8.03.2021 r. dokonana na reprezentatywnym przykładzie.

Umowa o kredyt konsumencki zawierana jest po dokonaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej, pomiędzy kredytobiorcą a Allegro Pay sp. z o.o., z którą Allegro.pl sp. z o.o. współpracuje i w imieniu której pośredniczy w czynnościach faktycznych dot. zawierania umów o kredyt konsumencki. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego.

-

Materiał powstał we współpracy z Allegro