Łatwy dostęp do amerykańskiego Netfliksa i Amazon Prime Video dzięki PureVPN

PureVPN to usługa dająca dostęp do serwerów umożliwiających bezpieczne i anonimowe korzystanie z sieci. To także dobry wybór dla osób, które chcą być na bieżąco z najpopularniejszymi filmami i serialami dostępnymi na amerykańskim Netfliksie. W szczególności tymi, które przez blokady regionalne nie są dostępne w Polsce. A Black Friday to doskonała okazja, by skorzystać z oferty PureVPN w atrakcyjnej cenie.

Połączenia VPN z wykorzystaniem serwerów, także wirtualnych, pozwalają użytkownikom na bezpieczne i anonimowe korzystanie z sieci. A w dzisiejszych czasach jest to niezwykle istotne. Wycieki danych, ataki hakerskie i scam dla niektórych brzmią mało realistycznie. Zagrożenie jest jednak duże i VPN pozwala je w pewnym stopniu ograniczyć. Korzystanie z tych rozwiązań pomoże ukryć działalność użytkownika w sieci. Pozwala omijać blokady regionalne, zapewnia bezpieczeństwo dzięki szyfrowanym tunelom i stwarza ochronę przed atakami hakerskimi z zewnątrz. Dzięki promocji PureVPN z tych funkcji skorzystacie teraz w dużo niższej cenie.

PureVPN pozwala na 10 logowań naraz. Oznacza to, że posiadając jedno konto, z serwerów VPN można korzystać na 10 urządzeniach jednocześnie. Samych serwerów w ofercie PureVPN na chwilę obecną jest ponad 6500+ z 78+ krajów - część z nich oferuje ruch P2P. W razie problemów technicznych można skorzystać z całodobowej obsługi klienta, która pomoże w kwestiach technicznych i podpowie, jak skonfigurować konkretne urządzenie.

PureVPN na komputerze Mac. Prosta aplikacja, wiele możliwości

A to nie jest takie trudne i każdy powinien sobie z konfiguracją na komputerze poradzić. Tym bardziej, że PureVPN oferuje dedykowane oprogramowanie na Windows, macOS i Linux. Aplikację PureVPN testowaliśmy na komputerze MacBook Pro. Po jej zainstalowaniu i zalogowaniu na konto z aktywnym abonamentem od razu pojawi się lista krajów i dostępnych bezpiecznych serwerów.

Dostępne są m.in. Polska, Argentyna, Brazylia, Hiszpania, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, czy Wielka Brytania. Aplikacja pozwala na zapisanie ulubionych lokacji i serwerów oraz podpowie, które były ostatnio aktywne. Pierwsze podłączenie VPN wymagać jednak będzie skonfigurowania połączenia. Po nadaniu uprawnień, aplikacja sama doda konfigurację VPN do ustawień sieciowych, gdzie można nią zarządzać.

Dla zaawansowanych użytkowników, twórcy PureVPN udostępnili możliwość instalacji rozszerzenia protokołu OpenVPN. Zapewnia on niemal idealną równowagę między szybkością, bezpieczeństwem i niezawodnością serwerów. PureVPN domyślnie korzysta z protokołu L2TP / IPSec, który będzie odpowiedni dla osób nie szukających rozbudowanych rozwiązań.

PureVPN to nie tylko aplikacja na komputery z Windowsem i macOS. Z bezpiecznej sieci skorzystacie na urządzeniach mobilnych i kilku innych systemach. Jeśli chcielibyście na swoim telewizorze korzystać z biblioteki zagranicznych serwisów VOD, które są w Polsce niedostępne lub część ich oferty jest zablokowana regionalnie, to PureVPN ma na to bardzo dobre rozwiązanie. Tym bardziej jeśli posiadacie telewizor z Android TV lub przystawkę multimedialną Firestick TV oraz korzystacie z Netfliksa i Amazon Prime Video.

Jak oglądać seriale i filmy z amerykańskiego Netfliksa i Amazon Prime Video w Polsce

Aplikacja PureVPN: VPN for Android TV dostępna jest w sklepie Google Play, PureVPN można pobrać ze sklepu Amazon. Obie umożliwiają łączenie się z zagranicznymi serwerami i oglądanie niedostępnych u nas filmów i seriali z kilku krajów. PureVPN pozwala na oglądanie Netfliksa ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Niemiec, Włoch, Indii i Japonii.

I to właśnie Stany Zjednoczone powinny przykuć uwagę fanów filmów i seriali na Netflix. PureVPN pozwala łączyć się z tamtejszymi serwerami otwierając drogę do katalogu VOD niedostępnego w naszym kraju. W Polsce dostępnych jest 3398 tytułów, w samych Stanach Zjednoczonych aż 5879. Amerykański katalog Netfliksa kusi m.in. 60 filmami oskarowymi i 32 serialami, które zdobyły nagrody Emmy.

PureVPN pozwala nadrobić filmy i seriale Netflixa w bardzo łatwy sposób - w aplikacji na komputerach, urządzeniach mobilnych i w telewizorach z Android TV wybrać serwer VPN ze Stanów Zjednoczonych i gotowe - bogata biblioteka VOD czeka na odkrycie ciekawych tytułów, w tym serialu “Madam Secretary” stacji CBS, którego w Polsce nie zobaczycie w żadnym serwisie streamingowym.

PureVPN. Wygodne oglądanie filmów i seriali z zagranicznych VOD na wielu urządzeniach

I choć w dzisiejszych czasach wydaje się, że dostęp do bibliotek filmów, seriali i programów jest nieograniczony, tak problemy licencyjne w różnych krajach sprawiają, że część produkcji nigdy nie opuszcza danego regionu. Tak jak w przypadku jednej z hitowych produkcji telewizyjnych ostatnich lat: “Schitt's Creek”. Serial emitowany w latach 2015-2020 wygrał 65 nagród i otrzymał 178 nominacji. Kanadyjska produkcja w samym 2020 r. wyróżniona została m.in. nagrodami Emmy za najlepszy serial komediowy, dla najlepszego aktora i aktorki pierwszoplanowej, dla najlepszego aktora i aktorki drugoplanowej, za reżyserię, scenariusz, kostiumy i dobór obsady.

PureVPN pozwoli nadrobić “Schitt's Creek” łącząc się z kanadyjskim serwerem VPN. Podobnie jak w przypadku serwerów Netfliksa, usługa daje dostęp do wygodnego oglądania VOD z Amazon Prime Video z zagranicznych wersji serwisu. Wszystkie odcinki 6. sezonów w jakości HD można obejrzeć na komputerze, telewizorze i w aplikacji mobilnej z angielskimi napisami.

PureVPN oprócz dostępu do Netfliksa i Amazon Prime Video z zagranicznych krajów pozwala na korzystanie z takich usług VOD jak Paramount+ i HBO Max przed jego oficjalną premierą w Polsce. W Disney+ można skorzystać z pakietu, w którym oprócz seriali ze światów Star Wars i Marvel, takich jak “The Mandalorian”,“Bad Batch” oraz “WandaVision” znajduje się katalog Hulu oraz ESPN+.

PureVPN w promocji na Black Friday. 5 lat w bardzo dobrej cenie

Z okazji Black Friday PureVPN przygotował specjalną okazję. Pozwala ona wykupić abonament na 2 lata za 41.95 €. To obniżka sięgającą 82% w stosunku do ceny regularnej. PureVPN bez promocji na 24 miesiące kosztuje normalnie 237,40 €. Warto jednak skorzystać z jeszcze lepszej oferty - tak zwanego Secret Deal. To dostęp do serwerów VPN na 5 lat za jedyne 61,95 €, co oznacza 90% zniżki. Bez promocji za tak długi abonament trzeba zapłacić 657 €.

Jeśli szukacie dobrej okazji, to warto skorzystać z niej już teraz. Tym bardziej, że mamy dla Was specjalny kod rabatowy uprawniający do jeszcze większej zniżki. W trakcie składania zamówienia, w okienku “MASZ KOD KUPONU?” wystarczy wpisać ANTYWEB, a cena obniży się o kolejne 10 procent.