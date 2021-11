Aplikacja Amazon Prime Video na komputery ze wsparciem pobierania offline już dostępna

Amazon Prime Video jakiś czas temu okazał się być moją ulubioną platformą VOD. Nie jest idealny, ma swoje grzeszki, ale jego katalog dość dobrze trafia w moje gusta - trochę klasyki, trochę nowości. Jakościowo może nie jest tak wybitnie jak u niektórych konkurentów, ale jest... w pełni satysfakcjonująco. I mimo że sam nie sięgam po tego typu rozrywkę na komputerze — to nie da się ukryć, że VOD traktują tę kategorię sprzętu nieco gorze. Są dedykowane aplikacje na smartfony i tablety, konsole, telewizory — ale z komputerami sprawa nie jest taka oczywista. Nie ma problemu z dostępem do treści — wszystko można obejrzeć w przeglądarce internetowej. Ale nie każda platforma dba o dedykowane aplikacje na wszystkie popularne systemy.

A problem z przeglądarkami polega na tym, że na tle pozostałych urządzeń jest to po prostu mniej wygodne. Ale Amazon zaczyna dbać o to, by Prime Video było dostępne w możliwie najfajniejszej formie również na komputerach. Od jakiegoś czasu dostępna jest aplikacja na Windowsa, a teraz oficjalnie debiutuje także jej wariant na komputery Apple — i skorzystać z niej mogą wszyscy użytkownicy macOS Big Sur (oraz nowszych wersji systemu).

Aplikacja Amazon Prime Video dostępna na komputery. Obsługa serwisu nareszcie staje się wygodna

Jako że przez lata przywykliśmy już do wygodnego korzystania z aplikacji na telefonach i telewizorach — więc w gruncie rzeczy wiadomo, czego można się po niej spodziewać. Komfortowego przeglądania katalogu, pobierania treści do pamięci urządzenia (włącznie z wyborem jakości), jeżeli chcemy być ze wszystkim na bieżąco - można też pozwolić aplikacji na powiadomienia. W ten sposób będziemy otrzymywać wiadomości, gdy do serwisu trafią potencjalnie interesujące nas treści. Wersja na macOS posiada także pełne wsparcie picture-in-picture, a także bezprzewodowego przesyłania danych AirPlay.

Nie mam pojęcia jaki procent użytkowników korzysta z serwisów VOD na komputerze - i dla ilu faktycznie takie opcje będą pomocne. Ale o ile wygoda korzystania z platformy za pomocą dedykowanej aplikacji to jedno, to przecież dochodzą także inne bonusy, z których w przeglądarce po prostu nie skorzystamy. Przykład typowo wakacyjny: wyjazd do miejsca gdzie są problemy z internetem + niemożność pobrania treści do pamięci urządzenia. I robiło się problematycznie. Na szczęście Amazon Prime Video dołącza do usług, które oferują bezproblemowe ściąganie treści do pamięci urządzenia na wszystkich wiodących systemach. Teraz czas na krok konkurencji!