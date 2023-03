Najciekawsze premiery tego tygodnia - filmy i seriale. Co obejrzeć?

Perry Mason 2. sezon

Od debiutu pierwszego sezonu "Perry'ego Masona" mijają niemal trzy lata i dopiero teraz HBO serwuje nam nowe odcinki. Niektórzy mogli zapomnieć o istnieniu serialu, inni będą potrzebowali odświeżenia zawartości poprzedniego sezonu, ale chyba najlepszą wiadomością jest to, że "Perry Mason" wraca w lepszej formie, niż wiedzieliśmy go ostatnio. I nie mówię tu o tytułowym bohaterze, lecz samej produkcji, która zbiera naprawdę dobre opinie. Dokonano zmiany producentów w serialu, a Perry Mason nie jest już detektywem, lecz prawnikiem. Nowe odcinki 2. sezonu "Perry'ego Masona" pojawiają się we wtorki na HBO Max.

Ty 4. sezon 2. część

Fani jednego z najpopularniejszych seriali Netfliksa zacierają ręce, bo w tym tygodniu na platformie pojawią się nowe odcinki w ramach drugiej części 4. sezonu "Ty". Zmiana lokalizacji akcji seriali i zachowań głównego bohatera pozwoliły produkcji rozwinąć skrzydła, ale jeśli nie widzieliście wcześniejszych serii, to raczej wypadałoby je nadrobić. Finałowe epizody będą dostępne na Netfliksie już w czwartek 9 marca, a więc nieco wcześniej niż zazwyczaj odbywają się premiery w serwisie, czyli w piątki.

The Mandalorian 3. sezon

Disney+ nie odstępuje od klasycznej, wręcz telewizyjnej strategii udostępniania nowych odcinków swoich seriali. "The Mandalorian" wraca z 3. sezonem i w każdą środę na platformie w godzinach porannych pojawia się nowy odcinek. Tym razem na początek dostaliśmy tylko jeden epizod, dlatego oczekiwania wobec tego, co wydarzy się w następnym są całkiem spore - premierowy odcinek był bowiem jedynie wprowadzeniem w akcję 3. sezonu "The Mandalorian".

Luther: Zmrok

Kilka lat po emisji ostatniego sezonu "Luthera", jeden z najbardziej znanych seriali kryminalnych wraca, ale w zupełnie innej formie. Zamiast podzielonej na odcinki historii, nakręcono półtoragodzinny film, który od początku do końca opowiada o nowej sprawie, w którą zaangażowany jest John Luther. Tym razem nie tylko on będzie ścigał podejrzanych, ale sam będzie ścigany. Do roli powraca oczywiście Idris Elba, a premiera filmu na Netfliksie odbędzie się w piątek 10 marca.

Krzyk VI

Remake'i, rebooty i kontynuacje - takich produkcji nie brakuje nam w ostatnim czasie. Studia sięgają po znane marki, by je odświeżyć w taki lub inny sposób i "Krzyk" jest jedną z nich. Czwarta część ukazała się w 2011 roku i od tamtej pory "Krzyk" nie gościł w kinach, lecz w telewizji i na platformach VOD. W 2022 roku wrócił na duże ekrany i okazał się całkiem udaną produkcją. To sprawiło, że już w ten piątek 10 marca doczekamy się szóstej odsłony, której akcję przeniesiono do głośnego i zatłoczonego Nowego Jorku. To właśnie tam mieszka czwórka ocalałych po serii zabójstw w rodzinnym Woodsboro. Ucieczka do innego miasta nie zapewni im chyba jednak pełnego bezpieczeństwa.