Pułapka na Polaka w Decathlonie. Łatwo można się nadziać

W sieci pojawia się coraz więcej pułapek na nieświadomych internautów. Oszuści próbują zdobyć dostęp do kont bankowych poprzez różnego rodzaju reklamy i konkursy w mediach społecznościowych.

W mediach społecznościowych, głównie na Facebooku, pojawiła się nowa kampania reklamowa, która podszywa się pod sieć sklepów Decathlon. W promowanym ogłoszeniu użytkownicy są zachęcani do wzięcia udziału w rzekomej akcji urodzinowej, w której mogą zdobyć kartę podarunkową o wartości 500 zł. Warunkiem jest wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej pod podanym linkiem. Jak się jednak okazuje – to nie jest prawdziwa oferta, a typowy scam mający na celu wyłudzenie danych osobowych.

Decathlon nie stoi za konkursem

„Masz urodziny w kwietniu? Jeśli tak, możesz otrzymać darmową kartę podarunkową do Decathlonu” – głosi reklama udostępniona na Facebooku. Ogłoszenie informuje, że wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, by zdobyć prezent, bez konieczności podawania danych karty kredytowej czy robienia zakupów. Niestety, cała akcja to próba oszustwa, a Decathlon nie ma z nią nic wspólnego.

Jak ustalili analitycy z Demagoga, profil rozpowszechniający tę informację został założony zaledwie we wrześniu 2024 roku i posiada tylko 36 polubień. Opinie internautów jasno sugerują, że mamy do czynienia z oszustwem – użytkownicy zgłaszają wyłudzanie danych i ostrzegają przed klikaniem w link.

Po kliknięciu w reklamę użytkownik trafia na stronę przypominającą quiz promocyjny Decathlonu. Po odpowiedzeniu na kilka prostych pytań pojawia się formularz z prośbą o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail. Jak informuje portal Demagog, mimo że na stronie zamieszczono niewielką wzmiankę o tym, że Decathlon nie jest organizatorem konkursu, większość użytkowników może ją przeoczyć. Za kampanią stoi firma Global Data Leads LLC z siedzibą w USA, znana z podobnych praktyk w przeszłości.

Zgodnie z zapisami regulaminu, dane uczestników mogą być wykorzystane do celów marketingowych – zarówno w formie maili, jak i telefonicznych ofert handlowych. Oznacza to, że osoba biorąca udział w „konkursie” może być narażona na uporczywy spam i niechciane kontakty ze strony firm współpracujących z Global Data Leads LLC.

Grafika: depositphotos