Nie jesteś bezpieczny w sieci – polski raport ujawnia szokujące dane

„Absolutnie rekordowy” pod względem zagrożeń w cyberprzestrzeni – tymi słowami CERT Polska podsumował 2024 rok w najnowszym raporcie na temat bezpieczeństwa polskiej sieci. Internauci znad Wisły są podatni na phishing, wyłudzenia i innego rodzaju oszustwa, a skala incydentów niepokojąco wzrosła. Badacze biją na alarm – w kolejnych latach może być jeszcze gorzej.

Polska w obliczu cyberzagrożeń – rekordowe liczby w ubiegłym roku

Często informujemy Was o różnego rodzaju zagrożeniach w sieci i choć nie brakuje akcji społecznych, kampanii informacyjnych czy inicjatyw służb, to polska sieć z roku na rok staje się coraz gorszym miejscem. W obliczu dynamicznego rozwoju AI – ułatwiającego tworzenie fałszywych witryn – a także dezinformacji obcych służb i społecznych podziałów powinniśmy być szczególnie wyczuleni na podstępy, ale praktyka pokazuje, że jako cyfrowe społeczeństwo wciąż raczkujemy w kwestii świadomości cyberzagrożeń. Dobitnie udowadnia to nowy raport CERT, czyli organizacji zajmującej się monitorowaniem zagrożeń cyberbezpieczeństwa i incydentów na poziomie krajowym.

Źródło: Depositphotos

Wynika z niego, że CERT odnotował ponad 100 tys. incydentów, czyli o niespełna 30% więcej, niż w 2023 roku. Jako największe zagrożenie wskazano oszustwa komputerowe, które stanowiły 95% wszystkich zagrożeń. Wyróżniono między innymi fałszywe sklepy internetowe i fałszywe projekty inwestycyjne, na które najczęściej nabierali się Polacy. Poza nimi cyberprzestępcy kontynuowali znany i sprawdzony proceder szeroko zakrojonych kampanii phishingowych – ponad 235 tys. przypadków.

Najbardziej narażone w 2024 roku były sektory finansów, handlu oraz mediów. CERT wyróżnił 57 incydentów sklasyfikowanych jako „poważne” – to takie, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie usług czy infrastruktury. Należą do nich między innymi 44 ataki wymierzone w podmioty związane z bankowością.

Odgrzewane kotlety

W 2024 roku zaobserwowano powrót podszywania się pod dzieci na WhatsApp celem wyciągnięcia pieniędzy od rodziców, a także notoryczne przypadki podszywania się pod służby – CERT przekazał, że oszuści upodobali sobie osobę Komendanta Głównego Policji (oskarżenia o przestępstwa i propozycje polubownego rozwiązania sprawy za opłatą). Do kategorii „odgrzewanych kotletów”, czyli powracających po czasie oszustw, dorzucono też próby wyłudzenia pieniędzy metodą na „naruszenie praw autorskich”. Nie zabrakło też licznych przypadków fałszywych kodów QR, przenoszących na spreparowaną stronę czy fałszywej CAPTCHY.

Pułapki w social mediach

Polacy wykazują niezwykle dużą podatność na oszustwa i manipulacje w mediach społecznościowych – działają nawet te najbardziej prymitywne (niech za przykład posłuży tu słynny chałkoń). Cyberprzestępcy bezlitośnie to wykorzystują, organizując fałszywe zbiórki pieniędzy czy namawiając do inwestycji, będących szybką drogą do utraty środków. Wykorzystywane są wizerunki lekarzy, rządowych organizacji czy popularnych mediów informacyjnych, takich jak TVP Info. W 2024 roku jednym z szerzej wykorzystywanych motywów były fałszywe zbiórki dla powodzian.

Przykład fałszywej zbiórki / Źródło: CERT

CERT w raporcie podkreśla, że dużym problemem jest bierność moderacji takich portali jak Facebook:

Ze 122 zgłoszonych tak złośliwych reklam tylko 10 zostało usuniętych. W 106 przypadkach (87% wszystkich) zgłoszenia zostały zamknięte ze statusem „Nie usunęliśmy reklamy”, zaś w 6 nie otrzymaliśmy odpowiedzi zwrotnej.

Stock image from Depositphotos