PS5 z rozbudowaną wsteczną kompatybilnością? To by było coś pięknego

Sony rzekomo pracuje nad rozszerzeniem wstecznej kompatybilności dla PlayStation 5. To by była piękna sprawa!

Wsteczna kompatybilność to największa karta przetargowa Xboksa

Nie da się ukryć, że naprawdę ogromną kartą przetargową dla Xboksa One w poprzedniej generacji była wsteczna kompatybilność — i nadal trochę jest dla Xboksa Series X w tej generacji. Jeśli ktoś od zawsze siedział w ekosystemie Microsoftu, to możliwość wrzucenia płytki z pierwszego Xboksa do nowego sprzętu musi być czymś naprawdę fenomenalnym — bo gracze z „niebieskiego obozu” nie mają tego przywileju.

fot. Kamil Świtalski

PS4 w ogóle nie oferowało wstecznej kompatybilności. PlayStation 5 trochę to zmieniło, ale dosłownie „trochę” — bo wsteczna kompatybilność sięga wyłącznie gier z PS4. Gracze od dawna proszą o rozbudowanie tej możliwości, ale Sony nie wydaje się tym zbyt przejęte; bo chociaż w ramach abonamentu PlayStation Plus Premium możemy streamować gry z PlayStation 3 czy grać w wybrane porty z jeszcze starszych konsol, to nie jest to właściwa wsteczna kompatybilność, a bardziej znalezienie konsensusu, który finalnie nikogo do końca nie zadowala. Wygląda jednak na to, że może się to delikatnie zmienić.

PS5 będzie wspierać gry z PS3? Jest na to szansa

W najnowszym odcinku podcastu XboxEra, Shpeshal Nick zdradził, że słyszał o planach Sony dotyczących wstecznej kompatybilności wybranych gier z PlayStation 3 na PS5. Tytuły te najprawdopodobniej będą sprzedawane oddzielnie — podobnie do tego, jak robił to Microsoft ze wsteczną kompatybilnością na Xboksach. To akurat jest całkiem zrozumiałe.

fot. Kamil Świtalski

Niestety jednak, nie jest jeszcze wiadome, czy gry z PS3 kompatybilne z PlayStation 5 zostaną usprawnione pod względem wydajności lub grafiki. Nie jest również jasne, które gry zostaną wybrane do uruchomienia na PlayStation 5. Oczywiście byłoby fajnie, jakby można było włączyć w ten sposób dowolną grę, ale prawdopodobnie jest to zbyt piękne, żeby okazało się prawdziwe. Shpeshal spekuluje, że mogą to być głównie tytuły własne Sony, co wydaje się logiczne.

Jest mnóstwo gier z PS3, w które dziś naprawdę trudno jest zagrać — nie licząc oczywiście kupienia gry na PlayStation 3, co w sumie już nie jest wcale takie łatwe. Myśląc o PS3, od razu przychodzi mi do głowy Metal Gear Solid 4, które jest w tej chwili trudno osiągalne — i bez wstecznej kompatybilności trzeba szukać używek w sieci i odkurzać PS3, albo liczyć na reedycję od Konami. Większa wsteczna kompatybilność naprawdę wiele by ułatwiła… lecz jak zawsze, do oficjalnego komunikatu ze strony Sony, lepiej nie brać tego za pewnik i na nic się nie nastawiać.

fot. Kamil Świtalski

Źródło: The XboxEra Podcast / YouTube

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski / Antyweb