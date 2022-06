Pamięci na dane w PS5 jak na lekarstwo. Warto zainwestować w dodatkowy dysk

PlayStation 5 od pierwszych zapowiedzi obiecywało błyskawiczne czasy ładowania. Podczas pierwszej technicznej prezentacji główny projektant rozprawiał na temat tego, jak szybki dysk trafi do konsoli. Zapomniał jednak wspomnieć, że zamontowana w konsoli pamięć SSD po odjęciu przestrzeni niezbędnej dla plików systemowych zostawi w naszych rękach raptem około 667 gigabajtów na dane. Owszem, jest szybki, ale mały. A od premiery konsoli — czyli ponad półtora roku — wciąż nie doczekaliśmy się wariantów z większymi dyskami. Zamiast tego doczekaliśmy się w sklepach dysków, które można stosunkowo łatwo i bezproblemowo zamontować w konsoli. Wystarczy jeden śrubokręt i — dosłownie — kilka minut.

Konsola PS5 po zdjęciu obudowy.

Corsair MP600 Pro LPX - instalacja dysku w PlayStation 5. Jak to zrobić?

Xbox Series X/S mają specjalne wejścia na dedykowane rozszerzenia pamięci — i montuje się je równie łatwo, jak przed laty montowało się karty pamięci w konsolach. Po prostu wkładamy - i gotowe. W PlayStation 5 jest odrobinę więcej zachodu, ale jeżeli macie dysk do wymiany i odpowiedni śrubokręt (krzyżakowy #1) — nie zajmie wam to więcej niż kwadrans. I mam tu na myśli cały proces - z odłączaniem konsoli od telewizora i zasilania oraz powrotnym podłączaniem po włożeniu dysku.

Zaślepka którą należy odkręcić. To pod nią będziemy montować dysk.

Aby dodać dysk do PlayStation 5 należy zdjąć plastikową, wymienną, pokrywę konsoli. To właśnie pod nią znajduje się specjalne, osłonięte zaślepką, miejsce na dodatkową pamięć. PlayStation 5 obsługuje dyski SSD M.2 NVMe (Key M) z obsługą PCI-Express Gen4x4 w rozmiarach 2230, 2242, 2260, 2280 i 22110 Aby móc przystąpić do jej montażu - należy odkręcić niewielką śrubę. W środku jest jeszcze jedna śrubka, która pomaga w przykręceniu i unieruchomieniu dysku. Na rynku dostępny jest cały szereg pamięci, które różnią się nie tylko pojemnością, ale także fizyczną ich wielkością — stąd tyle miejsc na montaż rozmaitych modeli. Następnie wystarczy już wpiąć dysk, przykręcić zarówno jego jak i zaślepkę i złożyć pokrywę. Gotowe! Po włączeniu konsoli mamy możliwość sformatowania nowo zainstalowanego dysku i… od razu zabrać się do zabawy!

Miejsce na dysk SSD w PlayStation 5

Zamontowany dysk do PS5. Teraz kwestia przykręcenia zaślepki i założenia obudowy.

Corsair MP600 Pro LPX w praktyce. Ekspresowe przenoszenie danych i bezproblemowe działanie niezależnie od gry

Po zainstalowaniu nowego dysku w konsoli i trwającym kilka sekund formacie, można już z niego w pełni korzystać. Na pierwszy ogień - przenoszenie gier z pamięci konsoli na dodatkowy dysk. Jak widać na załączonych obrazkach - cały ten proces trwa chwilę — i wybór tak dużych plików nie jest dziełem przypadku. Przy mniejszych produkcji był problem by zdążyć złapać cokolwiek na zrzucie.

Ekran przy pierwszym uruchomieniu konsoli po włożeniu dysku.

A kiedy gry trafiły już na nowy dysk, to postanowiłem sprawdzić jak działają. Zgodnie z oczekiwaniami: podobnie jak z wewnętrznej pamięci konsoli, wszystko ładuje się ekspresowo. Porównywanie ze stoperem, moim zdaniem, mija się z celem. Ale możecie być pewni, że jeżeli obawiacie się tego, że nowy dysk spowolni odczuwalnie działanie konsoli czy będzie mniej komfortowy niż uruchamianie gier z wewnętrznej pamięci, to nic z tych rzeczy. Niezależnie od tego gdzie będą zainstalowane - w przypadku Corsair MP600 Pro LPX wszystko odbywa się tak samo płynnie.

Testowałem to rozwiązanie na dysku o pojemności 1 TB — i przy okazji byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że faktycznie do naszej dyspozycji otrzymujemy aż tyle przestrzeni. Ani system, ani nic innego, nie zabiera dodatkowego miejsca — kupując dodatkowy dysk o pojemności 1 TB, możemy liczyć sumarycznie na 1,66 TB.

Kosztowny, ale jeżeli dużo gracie — warto ten zakup rozważyć

Dołożenie dysku do PlayStation 5 może i nie jest równie łatwe i bezproblemowe co specjalne pamięci w Xbox Series X/S — ale jak widać, nie ma w tym żadnej większej filozofii. Nie stanowi to również najmniejszych problemów. Jako, że biblioteka gier stale się powiększa — a Sony wciąż nie zapowiedziało sprzętu fabrycznie oferującego więcej przestrzeni na dane, warto mieć takie rozszerzenia na uwadze. Jasne — osoby z szybkim łączem internetowym mogą liczyć na w miarę bezproblemowe kasowanie i pobieranie treści na nowo — ale nie każdy może sobie na to pozwolić. Druga rzecz jest taka, że czasem… serwery PlayStation Network lubią płatać figla i szybkie łącze na niewiele się zda, skoro problem leży po drugiej stronie.

Ile gier zmieści się na dysku 1 TB dla PlayStation 5?

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie ile gier zmieści się na takim dysku PS5, bo... wszystko zależy od gier. Jak wiadomo — rekordzista (Call of Duty: Black Ops Cold War) waży ponad 225 GB — więc takich... raptem cztery. Owszem, Gran Turismo 7 (183 GB), Cyberpunk 2077 (158 GB) czy Ghost of Tsushima (122 GB) ważą mniej, ale jednak... to jedne z największych gier obecnie dostępnych na konsolę. I takich - raptem kilka. Ale fakty są takie, że przynajmniej póki co - lwia część tytułów jest znacznie mniej wymagająca. Sam zrobiłem porządek na dysku konsoli — poprzenosiłem tam rozmaite gry które mam na co dzień zainstalowane na konsoli i obecnie mieści się ich 17. Ale tak jak mówię - trudno tutaj jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie; sam też regularnie usuwam tytuły które mam już za sobą — a "na stałe" trzymam raczej wyłącznie te, do których regularnie wracam — jak Hades czy Tetris Effect. Rozumiem jednak, że są gracze którzy na co dzień grają w kobyły takie jak wspomniany CoD — no i jeżeli mają kilka takich gier w zanadrzu, sprawa się komplikuje i 1 TB może okazać się najzwyczajniej w świecie... niewystarczający.

Corsair MP600 Pro LPX

Teraz dodatkową pokusą będzie jeszcze zbliżający się wielkimi krokami, rozszerzony abonament PlayStation Plus, który zaoferuje dostęp do dziesiątek gier na wyciągnięcie ręki. Jeżeli zechcecie je sprawdzać hurtowo, dodatkowa przestrzeń z pewnością się przyda. A nawet jeśli jeszcze nie teraz, to za kilka kwartałów, kiedy gier znów przybędzie, a cyfrowa półka wstydu będzie uginać się od tytułów ubiegających się o naszą uwagę. Nie mówiąc już o tym, że pewnie każdy z nas ma takie gry, do których regularnie powraca, albo rozkoszuje się ich przechodzeniem przez wiele tygodni, jednocześnie ciesząc się innymi grami. Miejsce w konsoli to rzecz, którego nigdy za wiele - tym bardziej, jeżeli dużo korzystamy ze sprzętu i zależy nam na tym, by było to możliwie jak najbardziej komfortowe.

Niestety - ceny dodatkowych dysków potrafią odstraszać. Wspomniany Corsair dostępny jest w czterech wariantach: 500 GB (529 zł), 1 TB (809 zł), 2 TB (1539 zł) oraz 4 TB (3439 zł). Cena ostatniego z nich poraża - i znacznie przewyższa zresztą cenę samej konsoli. Niestety - Corsair nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, bo szybkie dyski zoptymalizowane pod PlayStation 5 są drogie niezależnie od producenta. bez wątpienia jednak są inwestycją którą wszyscy zaangażowani użytkownicy powinni wcześniej czy później rozważyć…