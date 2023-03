Tej aktualizacji PS5 nie możecie przegapić. Wprowadza szereg usprawnień!

Po kilku tygodniach testów, wszyscy użytkownicy PlayStation 5 mogą zaktualizować swoją konsolę do najnowszej wersji oprogramowania o numerze 23.01-07.00.00. A w niej czeka masa nowości, którą docenia nie tylko właściciele monitorów obsługujących rozdzielczość 1440p i zmienną częstotliwość odświeżania, ale także ci, którzy w trakcie rozgrywek multiplayer korzystają z komunikatora Discord. Aktualizacja wprowadza też szereg usprawnień w obsłudze systemu oraz rozwiązuje jedną z najbardziej dokuczających niedogodności.

Choć wsparcie dla rozdzielczości 1440p wprowadzone zostało w zeszłym roku, posiadacze ekranów oferujących VRR (zmienną częstotliwość odświeżania) nie mogli cieszyć się wszystkimi oferowanymi przez konsolę funkcjami. To zmienia się teraz. Technologia VRR jest teraz obsługiwana w rozdzielczości 1440p. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie HDMI obsługuje tę funkcję, wystarczy przejść do Ustawienia > Ekran i wideo > Wyjście wideo > Testuj wyświetlanie w rozdzielczości 1440p.

PS5 z aktualizacją. Co nowego?

Nowa wersja oprogramowania PS5 umożliwia pełną integrację z komunikatorem Discord. Gracze mogą połączyć swoje konto Discord z kontem PlayStation Network. Następnie, by rozpocząć czat głosowy Discord na PS5 należy uruchomić aplikację Discord na urządzeniu mobilnym lub komputerze. Jednocześnie integracja ta pozwala na udostępnianie znajomym z Discorda informacji o tym, kiedy jesteśmy online i w co gramy.

Funkcje ułatwiające korzystanie z konsoli, które pojawiły się w nowej aktualizacji to przede wszystkim łatwe przesyłanie danych z jednej konsoli PS5 na drugą bez usuwania danych z urządzenia źródłowego. Za pomocą filtrów w bibliotece można łatwo znajdować gry przeznaczone do systemów PS VR i PS VR2. Czas potrzebny na przeprowadzenie kontroli integralności pobranych danych został znacznie skrócony - powinno to przełożyć na szybsze instalowanie się gier i aktualizacji.

Sony zmieniło też sposób uruchamiania gier na PS5, co z pewnością docenią sami gracze:

Jeśli na PS5 znajduje się pobrana wersja gry, której użytkownik nie kupił (np. gra kupiona przez innych użytkowników tej samej konsoli), a masz wersję na płycie, to możesz teraz zagrać w zainstalowaną wersję do pobrania, wkładając płytę (bez instalowania wersji z płyty)

Tak samo, jeśli gra została zainstalowana z płyty i masz kupioną wersję do pobrania, to możesz teraz uruchomić zainstalowaną wersję z płyty bez wkładania dysku

Zmienił się również sposób sprawdzania zapisywanych danych podczas pobierania i instalacji gry:

Jeśli jest to gra na PS4, a nie masz zapisanych danych w pamięci masowej konsoli, otrzymasz powiadomienie, czy zapisane dane PS4 są dostępne w chmurze.

Jeśli jest to gra na PS5, która może korzystać z zapisanych danych PS4, a nie masz zapisanych danych w pamięci masowej konsoli, otrzymasz powiadomienie, czy zapisane dane PS4 są dostępne w chmurze.

Aby pobrać zapisane dane z pamięci w chmurze, naciśnij przycisk PS. Gdy powiadomienie się rozwinie, wybierz opcję Pobierz zapisane dane PS4.

PS5 z aktualizacją 7.0. Masa nowości dla graczy

Wraz z aktualizacją konsoli pojawiła się aktualizacja dla kontrolerów DualSense. I tu wielka niespodzianka - koniec podpinania kabla. Wraz z najnowszą wersją oprogramowania nie trzeba będzie podłączać pada, by wgrać mu najnowszy software. Teraz wszystko odbywać się będzie bezprzewodowo - pod warunkiem, że bateria w kontrolerze jest na wystarczającym poziomie pozwalającym na przeprowadzenie całej operacji. A ta nie powinna trwać dłużej, niż kilka minut. Z bezprzewodowej aktualizacji skorzystają również pady do PSVR2 - Sense. W razie problemów należy skorzystać z poniższej wskazówki: