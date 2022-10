Ile kosztuje kontroler DualSense Edge? Jest drogo

W polskich sklepach dostępna jest już przedsprzedaż DualSense Edge - kontrolera do PS5 oferującego rozwiązania dla bardziej zaawansowanych graczy. Ile trzeba za niego zapłacić?

Zbudowany z myślą o wysokiej wydajności i personalizacji, ten nowy kontroler PS5 zaprasza Cię do stworzenia własnych, niepowtarzalnych wrażeń z gry. Teraz możesz grać tak, jak chcesz.

- tak PlayStation reklamuje nowy kontroler przygotowany z myślą o bardziej zaawansowanych graczach. DualSense Edge jest też odpowiedzią na Xbox Elite Series 2, który cieszy się sporą popularnością na konkurencyjnej platformie.

O DualSense Edge pisaliśmy kilkukrotnie. Zaawansowany pad wyposażony m.in. mapowalne przyciski, regulowane spusty oraz ustawienia czułości drążków i intensywności wibracji. Kontroler pozwoli także na szybkie przełączanie pomiędzy profilami sterowania, które można dostosować do własnych potrzeb. Konfigurację przycisków można przeprowadzić w profilu gracza i przełączać pomiędzy nimi bez opuszczania gry. Służą do tego dedykowane przyciski funkcyjne umieszczone na dole kontrolera - dzięki nim można jeszcze dostosować głośność gry oraz czatu. DualSense Edge sprawdzi się zarówno dzięki połączeniu bezprzewodowemu, jak i przewodowi, który można zablokować w kontrolerze - dzięki czemu istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo wysunięcia się go.

DualSense Edge. Kontroler do PS5 dla wymagających i bogatych

Dziś w polskich sklepach pojawiła się możliwość złożenia zamówień przedpremierowych na kontroler DualSense Edge. Można go kupić m.in. w sieci RTV EURO AGD gdzie wyceniono go na 1199 zł. W tej samej cenie dostępny jest w Media Markt. W najbliższym czasie powinien również pojawić się u innych partnerów i w wielu sieciach sklepów elektronicznych.

A co znajdziecie w pudełku oprócz samego kontrolera?

Przewód USB w oplocie

2 standardowe nakładki

2 wysokie nakładki kopułowe

2 niskie nakładki kopułowe

2 półkopułowe przyciski tylne

2 dźwigniowe przyciski tylne

Obudowa złącza

Etui

W sprzedaży pojawią się także wymienne drążki (gałki analogowe), które w Stanach Zjednoczonych wyceniono na 19,99 USD. W Polsce cen jeszcze nie znamy. DualSense Edge do polskich sklepów trafi 26 stycznia 2023 r.