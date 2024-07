Pierwsze informacje na temat PlayStation 5 Pro trafiły do sieci wiele miesięcy temu. Napędzane trochę rzekomymi przeciekami, a trochę tym jak wyglądała poprzednia generacja konsol — wyglądały dość prawdopodobnie. Jeżeli wasza skarbonka jest już wypełniona i tylko czeka na odpowiednie ogłoszenie od Sony to... mam dobre wieści. Jeżeli nie — może warto takową założyć. Wygląda bo wiem na to, że i tym razem japoński gigant zaserwuje nam nieco ulepszoną wersję sprzętu. A wiemy to... z kodu gry!

Najnowsza wersja "No Man's Sky" zdradza plany Sony?

"No Man's Sky" to gra-gigant, która mimo fatalnej premiery — po latach radzi sobie naprawdę nieźle. Ale to właśnie jej najnowsza aktualizacja może zdradzać najbliższe plany Sony niejako psując im niespodziankę.

Z informacji podanej przez użytkownika X (dawniej Twitter), ThatBomberBoi, przekopując się przez kod ostatniej aktualizacji gry w opcjach graficznych pojawiła się wzmianka o nadchodzącej, nowej wersji konsoli. Mowa o nazwie kodowej "Trinity" — a tak wielokrotnie odnoszono się już do opcji graficznych, które rzekomo mają być przeznaczone PlayStation 5 Pro. Nie byłoby to żadnym zaskoczeniem, gdyż w przeszłości twórcy konsoli wielokrotnie już w nazwach kodowych wykorzystywali nomenklaturę z serii filmów "Matrix". Wystarczy chociażby wspomnieć o "Neo" (tak w laboratoriach mówiono o PlayStation 4) czy "Morpheus" (to znowu nazwa kodowa, którą określano pierwszą generację gogli PS VR).

Czego spodziewamy się po ulepszonej wersji PlayStation 5 Pro?

Skoro sprzęt ma doczekać się nowego wariantu, to jak zwykle jest sporo oczekiwań z nim związanych. I choć konkretów brakuje, to prawdopodobnie sprzęt zaoferuje zmiany analogiczne do tych, które pojawiły się w przypadku poprzednika — PlayStation 4 Pro.

Źródło: Depositphotos

Przede wszystkim miałaby to być większa moc obliczeniowa. Bardziej wydajny procesor miałby pozwolić grom działać jeszcze sprawniej i efektywniej. A nowe wersje graficzne pozwolą wszystkim mieć jeszcze więcej uciechy z tej zabawy. Ponadto nie jest również wykluczone, że Sony będzie chciało przekonać do zakupu nowego sprzętu jakimiś funkcjami na wyłączność. Tutaj jednak nie ma jeszcze żadnych konkretnych informacji i możemy co najwyżej puścić wodzę fantazji co takiego miałoby to być.

PlayStation 5 Pro stanie się faktem? Jeśli tak, to kiedy możemy spodziewać się premiery ulepszonej wersji konsoli?

Na tę chwilę wszystko wydaje się działać zgodnie ze znanym schematem Sony. Była podstawowa wersja konsoli, a jakiś czas później pojawiła się wersja Slim. Myślę, że jeżeli Sony miało swój kalendarz wydawniczy ustalony w 2020 roku — mógł on zaliczyć sporo obsuw. Warto bowiem mieć na uwadze, że przez wiele lat urządzeń w sklepach brakowało, sklepy sprzedawały je w pakietach, trzeba było przepłacać. Dopiero gdy sytuacja się unormowała otrzymaliśmy odchudzoną wersję Slim z odczepianym napędem optycznym.

Dlatego PS5 Pro wydaje się być naturalnym krokiem — a z raportu ComicBook Gaming wynika, ze ta miałaby trafić na rynek jeszcze w tym roku. Są to jednak nieoficjalne informacje bazujące na spekulacjach i rynkowych analizach. Dlatego skarbonki możecie napełniać / trzymać napełnione do pełna, ale nie bierzcie tego jeszcze za pewnik...

Źródło