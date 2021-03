Takie dziwne akcesoria do PS5 znalazłem na Aliexpress

Jakiś czas temu przyglądałem się oficjalnym akcesoriom dedykowanym PlayStation 5. Sony błyskawicznie wypuściło własną ładowarkę do padów DualSense, bezprzewodowe słuchawki, kamerę oraz pilota multimedialnego. Jednocześnie firma zaprojektowała konsolę tak, by można było samodzielnie i bez problemu zmienić białe panele boczne. Jest to banalnie proste – wystarczy w odpowiedni sposób zsunąć je z jednostki centralnej. W ofercie firmy nie ma jednak oficjalnych zamienników w innym kolorze, a Sony sukcesywnie walczy z producentami nielicencjonowanych „boczków”, choć popularne amerykańskie dBrand zamierza sprzedawać czarne panele i w ogóle nie boi się Sony.

Dziwne dodatki i akcesoria do PS5 na Aliexpress

Chińscy producenci sprzedający swoje towary na Aliexpress nigdy nie bali się pozwów i od lat wypuszczają własne, nielicencjonowane akcesoria do konsol. Z ciekawości zerknąłem jak to wygląda w przypadku PlayStation 5. Oczywiście dedykowanych konsoli produktów jest naprawdę sporo i część z nich ma sens, część jak zwykle nie.

W tym całym zamieszaniu wokół blokowania przez Sony ofert producentów nielicencjonowanych kolorowych paneli zupełnie zapomnieliśmy, że przecież Aliexpress może być zalane takimi produktami i faktycznie tak jest. Do wyboru, do koloru. Chcecie czerwoną konsolę? Nie ma problemu, niebieska, czarna, złota, srebrna, do wyboru – propozycji jest bardzo dużo.