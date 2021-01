Chcą dać graczom czarne panele do PlayStation 5 i nie boją się pozwów Sony

CMP Shells, które mniej więcej w październiku zaczęło oferować czarne panele – czy raczej boczne „skrzydełka” do PS5 zamierza wysłać swoim klientom zamówiony towar. Można wręcz powiedzieć, że to wielki powrót buntownika, bo wczoraj firma ponownie pojawiła się w sieci. Dlaczego ponownie? Otóż Sony szybko zablokowało pierwszą stronę PlateStation5.com twierdząc, że jej nazwa zbyt mocno przypomina zastrzeżoną nazwę PlayStation 5. Zmieniono ją więc na CustomizeMyPlates.com, jednak Sony ponownie zadziałało twierdząc, że projekt narusza patenty PlayStation. Podobno pojawił się też pozew i ostrzeżenie przed zabraniem sprawy do sądu jeśli producent paneli nie przestanie ich sprzedawać.

Zobacz też: Recenzja PlayStation 5 po dwóch miesiącach

Jak rozumiem zbyt mocno przypominały one oryginalne boczne elementy PS5, dlatego CMP Shells nieco je zmieniła, oferując jednocześnie lepszą wentylację. Czy to wystarczy żeby tym razem ustrzec się Sony? Pewnie nie, ale wygląda na to, że firma nie zamierza składać broni i wyśle zamówione dotychczas elementy mające na celu zmianę wyglądu PlayStation 5.

Dużo zamieszania jak na tak niszowego producenta, którego towar rozchodzi się raczej w bardzo małym nakładzie. Jeśli się nie boicie „utopienia” 50 dolarów, produkt znajdziecie pod tym linkiem.

Jakiś czas temu mignęła mi oferta (niestety nieokreślony dokładniej 2021 rok) popularnego producenta naklejek/skinów dbrand, który będzie oferował właśnie czarne skiny na PS5, więc może to pewniejszy i lepszy sposób na zmianę koloru konsoli.