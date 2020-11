Na 139 złotych wyceniono również zewnętrzną ładowarkę do padów DualSense. Podobno kontrolery ładują się na niej tak samo szybko jak na PS5 i na pierwszy rzut oka może być to prawdą – tyle tylko, że w ogóle nie zwrócicie na to uwagi, jeżeli oczywiście będziecie je odkładać do stacji po każdej sesji z konsolą. Muszę przyznać, że ładowarka do kontrolerów bardzo przypadła mi do gustu. Konstrukcja może i jest prosta, ale przez kolorystykę, kształt i projekt idealnie pasuje do PS5. Pady nie są może w niej superstabilne i trzeba się przyzwyczaić do odpowiedniego wkładania, ale to kilka prób i ruch stanie się naturalny, a będą kontrolery zawsze naładowane. Przyznam, że nigdy wcześniej nie zdecydowałem się na zakup takiego urządzenia i teraz bardzo żałuję, bo jest bardzo przydatne.