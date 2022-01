PlayStation 4 lekiem na brak dostępności nowej generacji? No, raczej nie…

Chociaż nowa generacja jest dostępna od końcówki 2020 roku, po dziś dzień jest kłopot z dostępnością. PlayStation 5 czy Xboxa Series X stale nie ma w sklepach, a jak już się pojawią, to generalnie w “jumbo jetach” za ogromne pieniądze - chociaż więcej takich przypadków mogliśmy zaobserwować w przypadku Sony.

Japońska firma początkowo miała zakończyć produkcję PlayStation 4 w 2021 roku. Sony przyznało na łamach Bloomberga, że plany się zmieniły i nie rezygnują z produkcji PS4 do kiedy będzie problem z dostępnością konsoli nowej generacji. Co więcej, w tym roku ma powstać około milion kopii. Koronny argument Sony brzmi: “PlayStation 4 jest jedną z najlepiej sprzedających się konsol w historii i zawsze istnieje crossover między generacjami”.

Jest to niepodważalnie prawda - nawet nadciągające gry ekskluzywne, takie jak God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 czy Horizon Forbidden West, mają trafić na “starą generację”. Nie jest jednak tajemnicą, że takie rozwiązanie nie zaspokoi głodu graczy polujących na nową generację. PS4 to faktycznie fenomenalna konsola, jednak sprzęt mający na karku już trochę lat nie może konkurować z PlayStation 5. Kolosalną różnicę między generacjami w swoim tekście dokładnie opisał Paweł Winiarski.

PlayStation 4 jest stale produkowane, ale dostępności w sklepach brak - zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. O co chodzi?

Sytuacji na amerykańskim rynku przyjrzał się Richard Lawler z redakcji The Verge. Pomimo klarownej deklaracji Sony, okazało się, że pomimo stałej produkcji sprzętu ósmej generacji, nie jest on dostępny w większości sklepów. Takie sklepu jak Best Buy, Amazon, Walmart czy Target nie miały na stanie PS4 i nie można było dokonać zakupu online. Informacje o dostępności PS4 Slim wyświetlały się wyłącznie w GameStopie, jednak zakupu można było dokonać wyłącznie stacjonarnie. Jak się okazało, żaden GameStop w okolicy nie miał dostępnego egzemplarza.

Postanowiłem sprawdzić, jak sytuacja ma się w naszym kraju. Faktycznie PlayStation 4 nie jest dostępne w żadnym z największych z elektroniką - wszędzie widnieje tylko informacja “Produkt chwilowo niedostępny”. Wybrałem się nawet do kilku wrocławskich lokali, żeby sprawdzić jak sytuacja wygląda stacjonarnie. Na półkach pusto - ani jednej sztuki PS4 (nie mówiąc już o PlayStation 5). Są gry, kontrolery i masa gadżetów, jednak konsol brak. Zdaje się zatem, że jedyny sposób na kupienie konsoli ósmej generacji od japońskiego giganta, to polowanie na używki na Allegro czy OLX. Nie jest to jednak rozwiązanie, które zdoła wszystkich zadowolić - i ciężko się dziwić.

Postanowiłem napisać do polskich sklepów z zapytaniem o zainteresowanie PS4 i jak wygląda sprzedaż starej generacji po premierze PS5 - nie chodziło nawet o dokładne liczby, co procentowy spadek - a może wzrost, kto wie. Niestety, nie udało mi się dowiedzieć niczego konkretnego - wszystkie odpowiedzi (o ile takowe w ogóle dostałem) wyglądały w ten sam sposób: albo takie statystyki nie są prowadzone, albo nie można ich udostępniać. Niełatwo więc o dokładne wnioski, jednak można założyć, że sprzedaż nie jest rewelacyjna - trudno o dobre wyniki, jeśli konsoli nie da się kupić.

To jest moment, w którym można zadać sobie pytanie, o co chodzi. Sony oficjalnie informuje, że stale produkują PS4 z powodu kiepskiej dostępności PlayStation 5, jednak… konsoli nigdzie nie ma. To jak to w końcu jest?

Jak sytuacja wygląda u konkurencji, czyli co z Xboxem One?

Microsoft przed premierą konsol Xbox Series X|S ogłosił, że zakończy produkcję Xbox One X, lecz będzie kontynuował produkcję standardowej konsoli Xbox One S. Amerykańska firma później nie odniosła się w żaden sposób do pytań dotyczących dalszego losu swojego starszego sprzętu - i sytuacja tutaj wygląda bardzo podobnie, jak z PS4. Xboxa One praktycznie nie da się kupić, zarówno w Polsce, jak i w USA. Grobowa cisza ze strony Microsoftu jest zatem dość wymowna.

Jedyna normalnie dostępna konsola

Microsoft jednak zaserwował świetne rozwiązanie, jakim jest Xbox Series S. Przy takim sprzęcie za niewiele ponad tysiąc złotych, cofanie się do ósmej generacji zdaje się nie mieć sensu. Tym bardziej, że XSS jest stale dostępny, bez większych problemów.

Jedyną konsolą, którą możecie praktycznie zawsze zamówić online lub wejść do sklepu, wziąć karton z regału, zapłacić i wyjść, to właśnie Xbox Series S. Jak wspomniałem we wstępie - PS5 i XSX to skarby niemal nie do zdobycia, podobnie jak PS4 i XO w tej chwili. Jedyną możliwością na granie w dobrej jakości i w normalnych pieniądzach jest biała wersja Xbox Series. I z całym moim szacunkiem do tej konsoli - co poszło nie tak?