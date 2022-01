Były zapowiedzi, jest i wielki powrót Fortnite na iOS

Trochę to trwało, ale wkrótce nareszcie Fortnite powróci na iOS. W pierwszej kolejności jako wersja beta — za pośrednictwem GeForce Now, oczywiście.

Apple nie lubi Epic Games, Epic Games nie lubi Apple. I choć trudno mówić o tym, że drama twórców Fortnite'a była bez sensu — bo jednak doprowadziła do sporych zmian w sklepach z aplikacjami (zarówno u Google, jak i Apple) — to chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że właśnie oni stracili w tym wszystkim najwięcej. Nie zyskali sobie ani sympatii obserwatorów, a potencjalne miliony dolarów które mogli zarobić... po prostu przeciekają im przez palce.

Nie od dziś jednak wiadomo, że firma bardzo by chciała znowu być obecną na iPhone'ach i iPadach. Upatrywała swojej szansy po zmianach w prawie, które we wrześniu zaszły w Korei Południowej (zobacz: Lokalne prawo im sprzyja, więc Epic chce powrotu Fortnite na iOS) — bez skutku. Apple jest nieugięte. Ale jak nie drzwiami, to oknem.

O tym że Fortnite ma powrócić na iOS dzięki usługom oferującym grę w chmurze - wiemy nie od dzisiaj. Już w listopadzie Krzysiek informował, że Fortnite na iOS powróci dzięki GeForce Now. A teraz temat staje się coraz żywszy, bowiem Fortnite trafił do zamkniętej bety w GeForce Now.

GeForce Now - to właśnie granie w chmurze pozwoli właścicielom iPhone'ów i iPadów cieszyć się Fortnite

Cloud Gaming, czyli po prostu granie w chmurze, ma równie duże grono fanów, jak i antyfanów. Szczerze mówiąc - sam jestem gdzieś po środku. Z przetestowanych przeze mnie usług — część działała świetnie, inne nieco gorzej. Były też takie, które nie działały właściwie w ogóle — a też nie wiem na ile w tym mojego pecha, ale część z nich działała na chybił-trafił. Mimo że wciąż korzystałem z tego samego łącza internetowego, jednego dnia działały perfekcyjnie, drugiego były kompletnie niegrywalne. Dlatego też - przynajmniej w obecnej formie, wciąż kiedy tylko mogę, wybieram uruchamianie gier lokalnie — czy to na smartfonie, tablecie, konsoli czy komputerze.

Ale czasem takiej opcji nie ma. Od kilkunastu miesięcy właściciele mobilnych sprzętów Apple nie mogą sobie po prostu uruchomić Fortnite'a na swoich urządzeniach - i ratunkiem ma być właśnie chmura. Trochę to trwało — bo twórcy musieli dostosować wiele elementów tak, by to wszystko ze sobą zagrało. Przede wszystkim GeForce Now też nie jest dostępne jako aplikacja — i z usługi można korzystać wyłącznie w przeglądarce.

Teraz do wersji beta usługi trafia odmieniony, stworzony przez Epic Games z myślą o smartfonach, Fortnite. Nie jest to wersja znana z PC (którą dotychczas mogli ogrywać w GeForce Now użytkownicy Androida) — a zoptymalizowana pod dotykowe sterowanie, nowa wersja gry. Aby spróbować dostać się do listy beta-testerów, należy skorzystać ze specjalnego formularza na stronie Nvidia. Szczęściarze którym uda się dostać do grona testerów, będą mogli cieszyć się Fortnite na iOS jeszcze w styczniu.

