PS4 wiecznie żywe. Użytkownicy PlayStation niechętni na przesiadkę

Choć PlayStation 5 zadebiutowało już niemal pięć lat temu, starszy brat – PlayStation 4 – nadal trzyma się zaskakująco mocno. Jak ujawnił w rozmowie z Game File wiceprezes Sony ds. globalnych usług, Nick Maguire, aż 19% subskrybentów usługi PlayStation Plus wciąż korzysta z PS4. Jeszcze ciekawiej wyglądają dane dotyczące aktywności graczy – nawet 40% miesięcznie aktywnych użytkowników PlayStation Network to właściciele konsol ósmej generacji.

Reklama

Biorąc pod uwagę, że Sony chwali się 124 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie, oznacza to, że od 37 do niemal 50 milionów graczy wciąż loguje się do PSN z PS4. To liczba, której nie sposób zignorować – i Sony doskonale o tym wie.

PlayStation 4 nadal popularne

W czasie corocznego spotkania biznesowego kierownictwo Sony jasno zadeklarowało, że nie zamierza rezygnować z PS4. Konsola wciąż generuje przychody i jest ważnym elementem modelu biznesowego japońskiego giganta. Z danych firmy wynika, że aż dwie trzecie przychodów PlayStation pochodzi dziś nie ze sprzedaży sprzętu, lecz z treści cyfrowych i usług. A te trafiają zarówno do użytkowników PS5, jak i – wciąż licznych – posiadaczy PS4.

Sony chwali się, że dzięki „wielopokoleniowemu ekosystemowi” udało się zmniejszyć cykliczność typową dla rynku konsol. Zamiast gwałtownych wzrostów i spadków po premierach kolejnych generacji, firma zbudowała stabilne źródło przychodów oparte na stałym zaangażowaniu milionów graczy.

Usługa PlayStation Plus, która w tym roku świętuje swoje 15-lecie, stała się symbolicznym mostem między generacjami PS4 i PS5. Sony zapewne nie spodziewało się, że ten most będzie tak długi ani, że tylu graczy wciąż będzie z niego korzystać. To wyzwanie, ale i ogromna szansa: im dłużej PS4 będzie aktywne, tym więcej można zarobić na grach, subskrypcjach i mikropłatnościach.

Firma nie zdradza oficjalnie, jak długo jeszcze będzie wspierać PS4, ale sygnały są jasne: dopóki gracze będą grać i wydawać pieniądze, dopóty konsola nie zostanie odłączona od sieci. To dobra wiadomość nie tylko dla właścicieli PS4, ale i dla deweloperów, którzy mogą wciąż celować w dużą, aktywną bazę użytkowników poprzedniej generacji.

Grafika: depositphotos