Wyścig zbrojeń, prawie jak na PC

Z pewnym niesmakiem patrzę na to, co dzieje się wokół PlayStation 5 i nowego Xboksa (Xbox Series X). Doskonale rozumiem PC-towy rynek, który wręcz prześciga się w tabelkach i informacjach o tym, czego to nie potrafi nowy procesor czy karta graficzna. I choć nowinki techniczne też oczywiście powinny pojawiać się w świecie konsol – do tego być jasno i klarownie przedstawione, to jednak tu liczą się przede wszystkim gry. Konsola to sprzęt, który stawiamy pod telewizorem i zapominamy o wszystkim poza zabawą. Nie uruchamiamy na nim benchmarków, nie ścigamy się na wyniki testów czy rozdzielczość. Niestety wydaje mi się, że zarówno Sony, jak i Microsoft o tym zapomnieli i opowiadając o swoich nowych konsolach skupiają się wyłącznie na aspektach technicznych, atakują nas teraflopami i tabelkami, całkowicie pomijając to, co najważniejsze – gry.

PlayStation 5 kontra Xbox X Series. Która konsola ma mocniejsze podzespoły?

Na pierwszy ogień podstawowy procesor. PlayStation 5 otrzymało 8-rdzeniowy procesor Zen 2 – taki sam jak nowy Xbox. Różnica wynika z taktowania rdzeni. W przypadku PS5 maksymalne taktowanie wynosi 3,5 GHz które najprawdopodobniej będzie przez konsolę utrzymywane na stałe. Wyższym taktowaniem charakteryzuje się natomiast procesor Xboksa – od 3,6 Ghz do 3,8 GHz. Zobaczymy jak to się przełoży na wydajność oraz na kulturę pracy obu urządzeń. Na swojej konferencji Sony wspomniało, że w przeszłości miało problemy z głośnymi konsolami, więc mam nadzieję, że dołoży wszelkich starań, by PlayStation 5 nie uruchamiało trybu helikoptera…w ogniu.

Za grafikę w PlayStation 5 będzie odpowiadać procesor graficzny oparty na AMD RDNA 2, który ma oferować 10,28 teraflopa i 36 jednostek obliczeniowych (Compute Units), z których każda będzie działać z częstotliwością 2,23 Ghz. Nowy Xbox to również AMD RDNA 2, który jednak według zapewnień zaoferuje 12 teraflopów i 52 jednostki obliczeniowe z zegarek 1,825 GHz.

Oba sprzęty będą obsługiwać ray tracing, optymalizację geometrii i shadery. Czytając analizę specyfikacji obu konsol natknąłem się na informacje, że faktycznie PlayStation 5 może w tym temacie oferować trochę więcej mocy, ale jednocześnie wymusi na programistach więcej pracy by zoptymalizować gry dla konsoli Sony. Obawiam się więc, że może powtórzyć się problem z procesorem Cell z PlayStation 3, gdzie nie każdy developer potrafił okiełznać jego moc. Oby nie odbiło się to na optymalizacji i działaniu gier na PlayStation 5.

Pamięci RAM obie konsole będą mieć tyle samo, czyli 16GB. W obu przypadkach będzie to szybka pamięć GDDR6. Inna będzie natomiast jej przepustowość. PlayStation 5 otrzyma 448 GB/s na wszystkich 16GB, Xbox 560 GB/s dla 10GB pamięci RAM i 335GB/s dla pozostałych 6GB pamięci RAM.