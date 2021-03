Sony może wyłączyć PS Store na PlayStation 3, PSP i PS Vita. Przede mną ogromne zakupy

Moja PSP 2004 wkrótce zapełni się grami

Dla wielu osób nadchodzące zmiany niewiele znaczą, bo część gier z PS3 trafiła na PS4 i to w zremasterowanej wersji, a w odwodzie pozostają także fizyczne wydania gier, które wciąż można kupić online albo w specjalnych punktach. Takie wersje to spora gratka dla fanów i kolekcjonerów, dlatego sam wyposażyłem się w kilka tytułów, które zdobią moją półkę („Heavy Rain”, „Beyond Two Souls”, „The Last of Us”), ale ukrócenie dostępu do zasobów sklepu, gdzie znajduje się wiele perełek, które doczekałyby się naszej uwagi dopiero za jakiś czas będzie dość bolesne.

Najbliższe miesiące spędzę na kompletowaniu gier dla PS3, PSP i PS Vita

Przede mną tygodnie wzmożonego tworzenia listy gier, w które muszę się wyposażyć na wypadek, gdyby Sony faktycznie wyłączyło sklepy już w te wakacje. Największy problem stanowi dla mnie PS Vita, którą planowałem kupić dopiero za jakiś czas, a tego najwyraźniej jest coraz mniej, więc jeśli myślicie podobnie jak ja o nadrobieniu gier na tej konsoli, to czekają Was nie lada zakupy.

P.S. W świetle takich zapowiedzi brak dostępu do usługi PS Now z Polski staje się też jednocześnie coraz bardziej odczuwalny, bo platforma zapewnia dostęp m. in. do gier z PS3 na PC i Macu dzięki streamingowi.