Gry z Xboksa na komputerze dzięki nowej aplikacji Xbox z xCloud

Nie wiem, czy poza najprostszymi tytułami ktokolwiek zdecyduje się na korzystanie z tego rozwiązania, bo rozmieszczenie przycisków akcji, bumperów i triggerów nie prezentuje się nazbyt komfortowo. Co ciekawe, aplikacja ma też odczytywać dane z żyroskopu wbudowanego w tablet (np. Surface Pro 7/X), choć nie do końca działa to prawidłowo na tę chwilę.

Najciekawszą funkcją dla wielu osób, w tym mnie, będzie jednak obsługa przez aplikację usługi Granie w chmurze, czyli po prostu xCloud. Platforma ta pozwala na granie w wybrane tytuły z konsoli Xbox na innych urządzeniach dzięki streamingowi. Niestety, do tej pory do innych urządzeń zaliczała się tylko platforma mobilna Androida poprzez dedykowaną aplikację.

Ze względu na politykę sklepu App Store, xCloud nie jest dostępny na iOS-a i podobnie jak inne usługi (GeForce NOW czy Stadia) będzie musiał polegać na technologii webowej i zaoferuje graczom usługę poprzez przeglądarkę. Jednocześnie xCloud ma wtedy trafić w tej formie także na komputery, ale czy webowa wersja będzie obsługiwać streaming w 1080p? Obecnie xCloud działa w rozdzielczości 720p, ale usługa potrzebuje znacznie więcej, by móc konkurować z innymi. Tym bardziej, że Microsoft zaktualizował infrastrukturę xCloud o nowe serwery bazujące na specyfikacji Xbox Series X – najmocniejszej konsoli firmy.

