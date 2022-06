Wstrzymaj się z zakupem PlayStation Plus Premium jeśli chcesz grać w chmurze na PC

PlayStation Plus Premium wraz z grami w chmurze trafiło do Polski. Niestety - jak informują użytkownicy - wciąż nie skorzystamy z niego jeszcze na komputerach.

Dzisiaj rano podzieliłem się swoimi pierwszymi wrażeniami po kilku dniach korzystania z abonamentu PlayStation Plus Premium. Nowej, najdroższej w portfolio Sony, opcji zapewniającej dostęp nie tylko do ogromnej biblioteki gier ze wszystkich generacji konsol, ale także grania w chmurze. Jako że nie mam dostępu do żadnego komputera z Windowsem - wszystkie testy prowadziłem na konsolach — głównie PlayStation 5. Jak informują Czytelnicy — i potwierdzają redakcyjni koledzy — w Polsce wciąż są problemy z uruchomieniem gier na PC. Aplikacja najwyraźniej nie wspiera naszego regionu.

Wspominałem już że sporym zawodem jest dla mnie brak wsparcia dla grania w chmurze na urządzeniach innych niż konsole Sony i komputery z Windowsem. Liczę że wkrótce opcje te trafią zarówno na Maki, jak i smartfony/tablety z Androidem na pokładzie. Póki co jednak najwyraźniej Sony nie wdrożyło odpowiednich opcji dla polskich użytkowników — i zakładam że to ten sam komunikat, który wcześniej by otrzymali próbując skorzystać ze streamingu PlayStation Now.

Na ten moment nie wiadomo kiedy błąd zostanie naprawiony. Skontaktowaliśmy się już z polskim oddziałem PlayStation by zapytać o tę sytuację — kiedy tylko będziemy wiedzieć co dalej, na pewno o tym poinformujemy. To rzecz która może zostać naprawiona w ciągu najbliższych kilku minut, ale może też przeciągnąć się o kilka dni, a nawet tygodni — bez sensu więc opłacać abonament, z którego nie będziecie mogli skorzystać tak, jak byście tego oczekiwali. A ten nie jest tani — ceny PlayStation Plus Premium startują od 70 złotych (za miesiąc), a kończą się na 480 złotych (za rok).