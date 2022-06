Sony reaguje na działania Microsoftu i uruchamia rozbudowaną wersję subskrypcji PlayStation Plus. Xbox to dziś bardziej platforma, niż konsola, bo gramy też na pecetach i w chmurze. Czy dziś można wybrać lepszą konsolę?

Czy w ogóle można mówić o wyborze konsoli w 2022 r., skoro decydując się na ofertę Sony lub Microsoftu bardziej stawiamy na dany ekosystem? Microsoft nie ukrywa, że Xbox jest jedną z platform, gdzie firma chce oferować gry, bo abonament i aplikacja są już na PC, tabletach oraz smartfonach, a niedawno nawet udostępniono apkę na smart TV Samsunga. Sony nadrabia braki w ofercie i wprowadza na kolejne rynki zupełnie inne pakiety PlayStation Plus. Trzy warianty to różne atuty, ale też trzy zupełnie inne progi cenowe. Za najwyższy, w którym liczba gier przekracza 700 tytułów i mamy też zniżki oraz grę w streamingu kosztuje aż 70 zł. Czy jednak patrząc na katalog można powiedzieć, że to dużo?

Od dawna nie było tak niejasnej sytuacji, w której trudno byłoby wskazać jednoznacznego lidera. Na pozycję konsoli składa się coraz więcej czynników poza jej specyfikacją/wydajnością oraz grami na wyłączność. Te ostatnie nie są bowiem już tak jasnymi punktami w trakcie obecnej generacji - Game Pass Ultimate stawia na wieloplatformowość w dniu premiery, a gry stworzone o PlayStation coraz liczniej goszczą w sklepach dla peceta. Gracze mają wybór, jakiego nie mieli nigdy wcześniej, a rola konsol jest dziś mniejsza, niż chyba za którejkolwiek z poprzednich generacji. Nadal zostajecie wierni jednej platformie, na dobre i na złe, czy planujecie albo dokonaliście już zmiany? W najnowszym odcinku podcastu dyskutowaliśmy właśnie o tym - miłego słuchania!

Xbox czy PlayStation - dokonaliście już wyboru?