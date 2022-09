Co to jest PlayStation Stars?

Jak niedawno wyjaśniał Piotr Kurek, PlayStation Stars to bezpłatny program lojalnościowy stworzony z myślą o graczach konsol japońskiego giganta. Ma on nagradzać najbardziej oddanych fanów konsolowej rozgrywki oferując im niedostępne nigdzie indziej cyfrowe nagrody w postaci modeli 3D. To tak zwane cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie stworzone na podstawie popularnych gier oraz sprzętów Sony, które na przestrzeni ostatnich dekad trafiały do sklepów. Do zdobycia będą też punkty, które można wymienić na inne nagrody.

Uczestnicy PlayStation Stars będą mieli okazje do zdobywania punktów lojalności. Punkty będzie można wykorzystać w katalogu, w którym dostępne będą między innymi fundusze do portfela w PlayStation Network oraz wybrane produkty z PlayStation Store. W ramach dodatkowej korzyści, posiadacze PlayStation Plus, którzy zgłoszą się do PlayStation Stars, będą automatycznie zdobywali punkty za zakupy w sklepie.

Jak będzie można zdobywać nagrody?

Cała idea PlayStation Stars jest bardzo prosta. Zdobycie niektórych nagród będzie wymagało na przykład wyłącznie zagrania w dowolną grę w danym miesiącu. Inne nagrody będą wymagały jednak nieco więcej zachodu i zgarniemy je poprzez wygrywanie w turniejach, zdobywanie konkretnych trofeów czy bycie pierwszym graczem, który zdobędzie platynowe trofeum w nowej grze w swoim regionie. Jak informuje japońska firma, jedna z pierwszych kampanii PlayStation Stars nazywa się Hit Play/1994. Gracze, którzy poprawnie uruchomią gry, pasujące do wskazówek opartych na piosenkach, otrzymają specjalny przedmiot kolekcjonerski.

PlayStation Stars - kiedy program lojalnościowy pojawi się w Polsce?

Wczoraj PS Stars wystartowało w Azji. Sony ogłosiło, kiedy usługa pojawi się w pozostałych regionach - i pierwsza doczeka się tego zarówno Ameryka Północna, jak i Południowa, gdzie premiera odbędzie się już 5 października.

Co z Polską? W Europie oraz Australii program wystartuje najpóźniej, bowiem 13 października. Musimy poczekać zatem jeszcze dwa tygodnie, a wtedy spróbować swoich sił w zdobywaniu wirtualnych nagród. Czekacie?

Źródło: Informacja prasowa

Obrazek wyróżniający: PlayStation