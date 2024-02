Masowe zwolnienia w PlayStation. Setki osób zostają bez pracy

Około 900 osób z PlayStation traci pracę. Sony przygotowuje się do restrukturyzacji

W oficjalnym wpisie czytamy, że globalnie Sony zwolni około 8% pracowników, co przekładać ma się na około 900 osób. To zarówno pracownicy administracji, jak i wewnętrznych studiów które zajmowały się przygotowaniem hitów na ich konsole.

Ważne jest, aby jak najczęściej przekazywać aktualne informacje o firmie. Dziś piszę ze smutną wiadomością. W wyniku dyskusji w ciągu ostatnich kilku miesięcy na temat zmieniającego się krajobrazu gospodarczego, zmian w sposobie opracowywania, dystrybucji i wprowadzania produktów na rynek oraz zapewnienia, że nasza organizacja jest gotowa na przyszłość w tej szybko zmieniającej się branży, doszliśmy do wniosku, że trudne decyzje stały się nieuniknione. Wraz z zespołem kierowniczym podjęliśmy niezwykle trudną decyzję o restrukturyzacji działalności, która niestety obejmuje redukcję naszej siły roboczej, co ma wpływ na bardzo utalentowane osoby, które przyczyniły się do naszego sukcesu.

— rozpoczął wiadomość do pracowników Jim Ryan stojący na czele PlayStation. Dalej dowiedzieć możemy się o tym, że dyskusje na temat zmian toczyły się od kilku miesięcy, aż stały się one nieuniknione, by móc trwać, rozwijać się i dostosowywać do obecnego rynku. Jakie to będą konkretnie zmiany?

Przewidujemy redukcję zatrudnienia o około 900 osób, czyli około 8% naszej obecnej siły roboczej

Zmiany dotkną pracowników we wszystkich regionach SIE - obu Amerykach, regionie EMEA, Japonii i regionie APAC.

Dotkną też kilku studiów PlayStation

Zagłębiając się w szczegóły — całkowicie zamknięte zostanie londyńskie studio któremu zawdzięczamy serię gier EyeToy, SingStar czy Wonderbook. Ponadto szykują się redukcje w Firesprite (czyli studiu odpowiedzialnym za Horizon Call of the Mountain), a także na wielu stanowiskach w europejskich oddziałach firmy.

Źródło