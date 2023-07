Minął już miesiąc od premiery Diablo IV, a to oznacza, że gracze mieli wystarczająco dużo czasu, żeby ukończyć główny wątek fabularny, zostawiając za sobą sterty zwłok piekielnych potworów. Blizzard nie ma jednak zamiaru pozwolić społeczności na wakacyjny odpoczynek, bo już za moment do gry trafi cała masa nowej zawartości pierwszego sezonu Diablo IV. Czego możemy się spodziewać?

Spaczone Sanktuarium

Nowy rodzaj spaczenia Lilit rozprzestrzenia się po ziemiach Sanktuarium – a wraz z nim potworne plugawce, niosące ze sobą chaos, obłęd i bezmyślną śmierć.

Tak Blizzard rozgrzewa emocje przed nadejściem pierwszego rozszerzenia gry, które zadebiutuje już 20 lipca. Zgodnie z zapowiedziami developera gracze otrzymają potężny zastrzyk nowych zadań, przedmiotów i mocy. Motywem przewodnim pierwszego sezonu Diablo IV jest wspomniane wyżej spaczenie, czyli nowa mechanika zarażania poruszających się po świecie ludzi i stworów.

W tajniki zagrożenia wprowadzi nas Kormond – były kapłan Katedry Światłości – poszukujący lekarstwa na rozprzestrzeniające się niebezpieczeństwo i tym samym nowy NPC. To oczywiście wiąże się bezpośrednio z nowymi przeciwnikami i lokacjami, takimi jak Tunele Plugawców, w których przyjdzie zmierzyć nam się z Varshanem Pochłoniętym.

Źródło: Blizzard

W walce pomogą unikatowe przedmioty i aż 7 nowych legendarnych aspektów, zwiększających wartość bojową sterowanych przez graczy postaci. Istotne będą również wypadające ze spaczonych wrogów plugawe serca, zapewniające dostęp do ponad 30 nowych mocy.

Karnet bojowy w Diablo IV

Pierwszy sezon Diablo IV przynosi także długo zapowiadany karnet bojowy – zarówno w wersji darmowej, jak i płatnej. Ten pierwszy oferuje dostęp do 20 porcji rozżarzonych popiołów (waluta używana w karnecie bojowym do zdobywania określonych premii) i 27 rang ścieżki, na której gracze będą mogli odblokować tytuły czy transmogryfikacje pancerzy.

Źródło: Blizzard

Karnet Bojowy Premium i Przyspieszony Karnet Bojowy to już znacznie więcej korzyści, takich jak skórki do broni, wierzchowce, emotki, pominięcia rangi czy specjalne zestawy zbroi. Te dostępne będą przede wszystkim dla graczy, którzy zakupili wersję Diablo IV Digital Deluxe i Ultimate Edition. Posiadacze podstawowej edycji będą mogli zakupić ulepszony karnet w wewnętrznym sklepie gry.

Jest więc sporo do roboty i mnóstwo rzeczy do odblokowania. Fani Diablo mawiają, że prawdziwa gra zaczyna się dopiero po ukończeniu fabuły. Blizzard zgodnie z obietnicą zadbał więc, by dodatkowych aktywności nie zabrało.