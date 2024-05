Każdy kierowca powinien znać te strony internetowe. Dzięki nim życie staje się prostsze!

Każdy posiadacz auta wie, jak przydatne może być posiadanie aktualnych informacji o sytuacji na drodze oraz narzędzi, które mogą ułatwić codzienną jazdę i planowanie dłuższych podróży. W dobie cyfryzacji i szerokiego dostępu do internetu istnieje wiele stron internetowych, które mogą okazać się niezwykle przydatne dla polskich kierowców. Znaleźliśmy ich aż XX i wszystkie mogą Ci się przydać!

Najprzydatniejsze strony dla kierowców

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kierowcą, czy też dopiero zaczynasz swoją przygodę za kierownicą, korzystanie z odpowiednich narzędzi internetowych może znacznie poprawić komfort i bezpieczeństwo Twojej podróży. W poniższym zestawieniu znajdziesz strony, które pomogą Ci m.in.:

unikać korków i utrudnień,

sprawdzać ceny paliw,

dobrać odpowiednie opony,

a także monitorować stan techniczny swojego pojazdu.

Poznasz również aplikacje, które dostarczą Ci najnowszych informacji o sytuacji na drodze w czasie rzeczywistym, oraz serwisy ułatwiające korzystanie z pojazdów elektrycznych.

Źródło: Unsplash

GdzieTankowac.pl

GdzieTankowac.pl to świetne rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą zaoszczędzić na paliwie. Serwis umożliwia wyszukiwanie najtańszych stacji benzynowych w okolicy, co pozwala na znaczące oszczędności. Dzięki regularnym aktualizacjom cen kierowcy mogą na bieżąco sprawdzać, gdzie tankowanie będzie najbardziej opłacalne.

e-Toll

e-Toll to oficjalna strona rządowa poświęcona nowemu systemowi opłat drogowych w Polsce. Kierowcy znajdą tu wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji, obsługi konta oraz opłacania przejazdów płatnymi drogami. Portal oferuje także wsparcie techniczne i poradniki, co ułatwia korzystanie z systemu e-Toll.

Cepik

Cepik, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, to oficjalna strona rządowa, na której można sprawdzić historię pojazdu, jego przeglądy techniczne oraz informacje o właścicielach. To niezwykle przydatne narzędzie dla osób planujących zakup używanego samochodu, ponieważ pozwala uniknąć potencjalnych problemów związanych z niepewną historią pojazdu.

Mapa Utrudnień na Drogach (GDDKiA)

Strona Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oferuje interaktywną mapę z aktualnymi utrudnieniami na drogach. Kierowcy mogą tu sprawdzić informacje o remontach, wypadkach oraz zamknięciach dróg. Dzięki temu narzędziu można lepiej planować trasę, unikając opóźnień spowodowanych niespodziewanymi zdarzeniami drogowymi.

UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

UFG to serwis, w którym można sprawdzić, czy dany pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jest to niezwykle przydatne narzędzie zarówno dla osób kupujących używany samochód, jak i dla tych, którzy chcą upewnić się, że ich własne ubezpieczenie jest aktualne. Strona umożliwia szybkie i bezpłatne sprawdzenie statusu ubezpieczenia.

CenaPaliw.pl

CenaPaliw.pl to jeszcze jeden serwis, który gromadzi i udostępnia aktualne ceny paliw z różnych stacji benzynowych w całej Polsce. Dzięki tej stronie kierowcy mogą łatwo znaleźć najtańsze miejsca do tankowania w swojej okolicy, co pozwala na znaczne oszczędności.

Cyfrowy Parking

Cyfrowy Parking to strona, która ułatwia znalezienie wolnego miejsca parkingowego w miastach na terenie całej Polski. Dzięki niej można sprawdzić lokalizacje parkingów, ich ceny oraz dostępność miejsc. To idealne rozwiązanie dla osób, które często muszą parkować w centrach miast i chcą uniknąć stresu związanego z szukaniem miejsca.

Kalkulator doboru opon (Oponeo)

Oponeo to jeden z największych polskich sklepów internetowych z oponami, a ich kalkulator doboru opon to nieocenione narzędzie dla każdego kierowcy. Dzięki temu kalkulatorowi można łatwo dobrać odpowiednie opony do swojego samochodu, uwzględniając model pojazdu, styl jazdy oraz warunki atmosferyczne. Strona oferuje również szeroki wybór opon w dobrych cenach.

E-petrol

E-petrol to strona, która oferuje szeroką gamę informacji na temat rynku paliwowego w Polsce. Znajdziemy tu aktualne ceny hurtowe paliw, prognozy cen oraz analizy rynkowe. Strona jest niezwykle przydatna dla kierowców, którzy chcą być na bieżąco z sytuacją na rynku paliw i planować swoje wydatki związane z tankowaniem.

Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych

Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych to publiczny rejestr prowadzony przez rząd, który zapewnia użytkownikom pojazdów elektrycznych, napędzanych gazem ziemnym oraz wodorem informacje ułatwiające korzystanie z tych pojazdów. Na stronie można znaleźć nie tylko mapy stacji ładowania, ale także punkty tankowania gazu i wodoru.