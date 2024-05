Mandat za przekroczenie prędkości? Oto jak szybko sprawdzić liczbę punktów karnych!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak sprawdzić swój aktualny stan punktów karnych, zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem. Dzięki temu będziesz mógł w prosty sposób kontrolować swoje konto i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, które mogłyby ograniczyć Twoją mobilność.

Tekst aktualizowany 2.05.2024.

Jak sprawdzić punkty karne?

Prowadzenie samochodu to dla wielu z nas nie tylko codzienna konieczność, ale również przyjemność i sposób na niezależność komunikacyjną. Posiadanie prawa jazdy wiąże się jednak z określonymi obowiązkami i odpowiedzialnością. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, z czym łączy się nieprzestrzeganie przepisów drogowych. Mimo tego, czasami zdarza nam się jednak przekraczać prędkość lub parkować w niedozwolonym miejscu. Za każdy taki występek grozi nam nie tylko mandat, ale także punkty karne – grywalizacja dla kierowców, w której na prawie jazdy wyświetla się "GAME OVER" po przekroczeniu liczby 20 lub 24 (w zależności od stażu za kierownicą). Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak sprawdzić swój aktualny stan punktów karnych, zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem. Dzięki temu będziesz mógł w prosty sposób kontrolować swoje konto i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, które mogłyby ograniczyć Twoją mobilność.

Sprawdzenie stanu punktów karnych to bardzo proste zadanie. Dzięki dostępnym w dzisiejszych czasach narzędziom online możemy to zrobić w ciągu kilku chwil, bez konieczności odwiedzania urzędów. Istnieje kilka różnych metod, które umożliwiają nam uzyskanie tych informacji – strona internetowa, aplikacja mobilna lub odwiedziny na komisariacie. Ta ostatnia opcja nie będzie jednak konieczna, dopóki nie potrzebujesz specjalnego zaświadczenia. W dalszej części artykułu przyjrzymy się wszystkim tym metodom sprawdzania punktów karnych. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kierowcą, czy nowicjuszem, warto regularnie kontrolować swój stan punktów karnych. Trochę czasu musi minąć, zanim "licznik się wyzeruje", więc dobrze jest mieć nad tym kontrolę!

Jak sprawdzić punkty karne w internecie?

Jako kierowca, możesz sprawdzić, ile masz punktów karnych. Najprostsze rozwiązanie to skorzystanie z usługi systemu CEPiK 2.0. Umożliwia on dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Aby skorzystać z tej metody, potrzebujesz profilu zaufanego, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość.

Wejdź na stronę "Sprawdź, swoje punkty karne" i postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Kliknij przycisk "Sprawdź swoje punkty karne". System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto. Po zalogowaniu system przeniesie cię do serwisu mObywatel 2.0. Informacja dotycząca twoich punktów karanych powinna zostać wyświetlona od razu. Możesz też samodzielnie przejść do zakładki "Kierowcy i pojazdy", a tam kliknąć przycisk "Punkty karne".

Należy pamiętać, że baza danych jest regularnie aktualizowana na podstawie informacji przekazywanych przez Policję. Z tego powodu może dojść do pewnych opóźnień. Zanim skontaktujesz się z infolinią (422 535 450) w celu uzyskania informacji o niewyświetlających się punktach karnych, poczekaj kilka dni na odświeżenie bazy.

Jak sprawdzić punkty karne na smartfonie? (Aplikacja mObywatel 2.0)

Jeśli korzystasz z cyfrowej wersji prawa jazdy lub dowodu osobistego, na pewno posiadasz aplikację mObywatel 2.0 na pokładzie swojego smartfona. Tam również możesz sprawdzić stan swoich punktów karnych. Usługa "Punkty karne online" zostanie dodana automatycznie, gdy aktywujesz usługę mPrawo jazdy. Na ekranie głównym aplikacji pojawi się wówczas stosowna ikona. Wystarczy kliknąć przycisk "Punkty Karne", aby dostać się do niezbędnych informacji.

Jak sprawdzić punkty karne na komisariacie policji?

Jeśli chcesz uzyskać informację na temat punktów karnych na swoim koncie, możesz to zrobić również w dowolnym komisariacie policji. Na miejscu konieczne będzie przedstawienie dokumentu, który potwierdza Twoją tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport). Dodatkowo, jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie z informacją o liczbie punktów karnych na koncie, będziesz musiał dostarczyć potwierdzenie wpłaty lub przelewu. Taki dokument może być przydatne w różnych sytuacjach, na przykład w miejscu pracy, gdzie korzystasz z służbowego auta. Koszt wystawienia zaświadczenia to 17 złotych. Płatność dokonywana jest w urzędzie gminy lub miasta, w którym znajduje się komisariat policji, w którym sprawdzasz swoje punkty karne.

Kiedy punkty karne się wyzerują?

Jeśli przypisano Ci punkty karne za naruszenia drogowe popełnione od 17 września 2022 roku, będą one usuwane w następujących sytuacjach:

Po dwóch latach od daty, w której opłacisz mandat. Po dwóch latach od daty uprawomocnienia się wyroku, jeżeli nie przyjmiesz mandatu i w twojej sprawie orzeka sąd. Jeśli otrzymasz pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Jeśli starosta odmówi wydania decyzji o skierowaniu cię na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji lub o cofnięciu uprawnień na wniosek komendanta wojewódzkiego policji.

Punkty karne przypisane za naruszenia popełnione przed 17 września 2022 roku są usuwane po roku od dnia popełnienia naruszenia.

Warto jednak pamiętać, że punkty karne nie znikają z konta, jeśli suma tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekroczy dozwolony limit 24 punktów (20 punktów, jeśli to twoje pierwsze prawo jazdy i posiadasz je krócej niż rok).

Czy mogę sprawdzić punkty karne innego kierowcy?

Możliwość sprawdzenia stanu punktów karnych dotyczy wyłącznie naszego własnego konta. Żaden kierowca nie jest uprawniony do sprawdzania, ile punktów karanych posiada ktoś inny. Nie będzie to możliwe zarówno z poziomu platformy mObywatel, jak również podczas wizyty na komisariacie.