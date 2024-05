Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka na świecie. Niezależnie od urządzenia — korzysta z niej lwia część internautów. Udział Chrome'a w rynku jest porażający i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie rozkład sił miał się zmienić.

Tym bardziej jednak nawet najdrobniejsze błędy które pojawiają się regularnie u wielu użytkowników... po prostu irytują. Tak sprawy mają się ze znikającymi treściami stron przy przełączaniu kart. To błąd, który występuje u użytkowników Chrome na Androidzie. Użytkownicy masowo skarżyli się na irytujący błąd — a Google nareszcie zajęło stanowisko w tej sprawie.

Znikające treści stron przy przełączaniu kart w Chrome. Google wie o problemie — i właśnie go naprawia

Wiemy o problemie dotyczącym przeglądarki Chrome, który może powodować tymczasowe znikanie zawartości strony internetowej podczas przełączania się między otwartymi kartami. Nasz zespół zbadał te zgłoszenia i ustalił przyczynę tego zachowania.

— w oficjalnym komunikacie poinformowali twórcy przeglądarki. Co ważniejsze — firma jednocześnie dała znać, że po zlokalizowaniu przyczyny, ekipa już naprawiła błąd. I nie potrzeba nawet aktualizować aplikacji Chrome — bo zmiana leży po stronie serwera i łatka powinna automatycznie pojawić się w waszych smartfonach. Choć warto mieć na uwadze, że jak wszystkie tego typu zmiany — ta również może przeciągnąć się w czasie i pojawić się u poszczególnych użytkowników w innych terminach.

Bardzo cieszy tak szybka reakcja. Choć miejmy nadzieję, że w przyszłości takich błędów po prostu uda się uniknąć.