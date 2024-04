Chrome na Androida z opcją, którą znamy z wtyczek. Trwają testy

Przeglądarka Google Chrome jest niekwestionowanym ulubieńcem zarówno w przypadku komputerów, jak i urządzeń mobilnych. Produkt Google dzięki idealnej synchronizacji, ogromnej bazie wtyczek i usprawnieniom których próżno szukać u wielu konkurentów zgarnęła lwią część rynku i nic nie wskazuje na to, by w niedalekiej przyszłości rozkład sił miał się zmienić.

Nie da się jednak ukryć, że ze względu na specyfikę urządzeń mobilnych — ta wersja jest znacznie bardziej uproszczona. Twórcy jednak powoli starają się implementować ulubione usprawnienia. I jednym z nich, który niebawem może trafić na smartfony i tablety jest lepsza organizacja kart.

Znacznie lepsza organizacja kart zmierza do Google Chrome na Androida. Testowana jest w wersji Canary

Na tę chwilę bardziej zaawansowana organizacja kart dostępna jest wyłącznie w wersji Chrome Canary na Androida. Ale jak wiadomo: nowe opcje to najpierw tam są testowane przez chętnych, zbierane są opinie na temat proponowanych zmian, a później trafiają (bądź, jeśli się nie sprawdzą — to nie trafiają) do finalnej wersji produktu.

Jak pokazuje na krótkim materiale użytkownik X (dawniej Twitter) @Leopeva64, w najnowszej wersji Chrome Canary użytkownicy otrzymali opcję zmiany kolorów i grup kart.

Bez wątpienia jest to jedno z usprawnień, które pomogłoby w łatwiejszym zarządzaniu otwartymi kartami w przeglądarce Google Chrome na Androida. To opcja powszechnie lubiana przez użytkowników na komputerach. To ona pozwala nie zwariować od nadmiaru treści — ale też nie zamykać wszystkiego bezpowrotnie. Ale bez wątpienia Google ostatnio poświęca sporo uwagi temu zagadnieniu. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o testach automatycznej archiwizacji i usuwania nieaktywnych kart.