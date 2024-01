Nie lubicie plików cookies? UE zrobi z nimi porządek

Kiedy odwiedzamy dowolną stronę internetową, ta zawsze zapisuje nam w naszej przeglądarce pewne dane, które służą do różnych celów. Mogą do być ustawienia danej strony (dzięki czemu np. nie musimy za każdym razem aktywować trybu ciemnego bądź się logować), informacje o naszych preferencjach czy też tymczasowe tokeny, pozwalające np. na utrzymanie sesji po zalogowaniu. Cookies pozwalają też stronom identyfikować nas pod kątem reklamowym i dlatego od lat wszystkie witryny mają obowiązek informować nas o tym, że taki proces ma miejsce, a od 2016 - możemy się nie zgadzać na część tego typu plików.

Jednocześnie jednak niektóre witryny mocno komplikują sprawę, utrudniając np. odrzucenie wszystkich bądź opcjonalnych plików cookies niepotrzebnych do działania witryny. Takim praktykom przyjrzy się Unia Europejska.

Co się zmieni w obsłudze plików cookies?

Nie ma wątpliwości, że pliki cookies są w dużej mierze niezbędne do działania części witryn i nie jest tak, że Unia chce ich tego narzędzia pozbawić. Na cel weźmie jednak te strony, które nie dają użytkownikowi odpowiedniego wyboru odnośnie tego, co chce z tymi plikami zrobić. Przede wszystkim teraz zgoda na pliki cookie będzie musiała zawierać to, jakich informacji o nas witryna potrzebuje, dlaczego ich potrzebuje, jak użytkownicy mogą kontrolować te informacje oraz link to miejsca, w którym będziemy mieli dostęp do odpowiednich ustawień plików cookie.

Źródło: Depositphotos

Najważniejszą zmianą będzie jednak konieczność dodania przycisku "odrzuć wszystkie". Nie będzie on już mógł być schowany głęboko w ustawieniach ani też — pominięty. Użytkownicy, którzy nie chcą plików cookie, po prostu nie będą musieli walczyć z nieprzyjaznym UI, tylko zrezygnować z nich od razu. Prace nad projektem już się zaczęły, jednak nie wiadomo, kiedy mógłby on wejść w życie.

Źródło: Depositphotos