Cyfrowa biblioteka na wyciągnięcie ręki: Przewodnik po sklepach z ebookami

Gdzie kupować ebooki?

Cyfrowe czytanie stało się nieodłącznym elementem współczesnego stylu życia. Wygodne, przenośne i łatwo dostępne, ebooki zyskują coraz większą popularność. Jednak wraz z ich rosnącą popularnością, pojawia się również pytanie – gdzie najlepiej je kupować? Na rynku istnieje wiele sklepów internetowych oferujących szeroki wybór elektronicznych książek. Nie brakuje tam dobrych promocji, a nawet pakietów abonamentowych. W tym artykule przyjrzymy się kilku z nich, aby pomóc Ci znaleźć ulubiony sklep z ebookami.

W dobie cyfrowej rewolucji tradycyjne księgarnie nie mają się chyba tak najgorzej. Raporty czytelnictwa wskazują na to, że ebooki wciąż nie zagrażają wydaniom papierowym. Nie da się jednak ukryć, że ebooki to najwygodniejsze rozwiązanie. Nie trzeba wychodzić do księgarni. Nie trzeba niepotrzebnie obciążać bagażu. Można czytać w wielu różnych pozycjach, a do tego z podświetleniem. Jeśli te argumenty Cię przekonały, na pewno szukasz sklepów, gdzie cyfrowe książki można kupić w dobrych cenach. Każdy serwis oferujący ebooki ma swoje unikalne cechy, na różne tytuły. Na rynku mamy też programy subskrypcyjne, które dają nieograniczony dostęp do tysięcy książek za stałą opłatę. I wreszcie, nie brakuje też platform mobilnych, które umożliwiają czytanie ebooków na smartfonie lub tablecie, a nie na czytniku e-ink. W niniejszym artykule przyjrzymy się więc najpopularniejszym sklepom ebookowym dostępnym w Polsce.

Upolujebooka.pl – najlepszy sposób na szukanie tanich ebooków

Upolujebooka.pl to serwis, który agreguje dane z różnych sklepów ebookowych, umożliwiając Ci przeglądanie najlepszych ofert w jednym miejscu. Dzięki temu nie musisz już przeszukiwać wielu sklepów internetowych ani tracić czasu na porównywanie cen. Upolujebooka.pl gromadzi dla Ciebie aktualne promocje, okazje i wyprzedaże z renomowanych platform, zapewniając Ci łatwy dostęp do najkorzystniejszych opcji.

Niezależnie od tego, czy preferujesz bestsellery, literaturę popularnonaukową, powieści kryminalne czy książki z dziedziny rozwoju osobistego, Upolujebooka.pl dostarczy Ci szeroką gamę opcji do wyboru. Możesz przeglądać kategorie tematyczne lub skorzystać z wyszukiwarki. Nie brakuje też rekomendacji.

Najlepszą funkcją Upolujebooka.pl jest możliwość ustawiania progów cenowych. Jeśli wiesz, ile jesteś gotowy(-a) zapłacić za danego ebooka, po prostu ustawiasz alert. Gdy cena książki spadnie, dostaniesz stosowne powiadomienie na adres e-mail lub w aplikacji (tak, jest również apka!).

Jeśli mechanika Upolujebooka.pl Cię nie przekonuje lub nie ma tam tytułów, na których Ci zależy, pora przyjrzeć się polskim sklepom z ebookami.

Ebookpoint

Ebookpoint to sklep internetowy specjalizujący się w ebookach, który oferuje szeroki wybór tytułów z różnych kategorii. Można tu znaleźć zarówno polskie, jak i zagraniczne ebooki (w tym angielskie, chorwackie i czeskie). Sklep ten nie posiada programu subskrypcyjnego, ale regularnie organizuje promocje i oferuje atrakcyjne rabaty na wybrane tytuły. Jeśli lubisz czytać na smartfonie, na pewno przyda Ci się aplikacja, która jest dostępna w Goolge Play, App Store, AppGallery oraz inkBOOK Plus.

Empik

Jednego z największych sklepów z książkami w Polsce nikomu nie trzeba przedstawiać. Empik oferuje również bogaty wybór ebooków dostępnych online. Posiada wygodną aplikację mobilną Empik Go, która umożliwia łatwe pobieranie i czytanie ebooków na różnych urządzeniach. Nie zabrakło też programu subskrypcyjnego. Empik Go zapewnia dostęp do tysięcy ebooków, audiobooków i czasopism. W wariancie Mini (za 24,99 zł) możesz skorzystać z 2 darmowych tytułów w miesiącu. Płacąc 44,99 zł za wariant Max dostęp do ebooków, audiobooków i komiksów jest nieograniczony.

Legimi

Legimi to popularna platforma ebookowa, która bazuje głównie modelu subksrypcyjnym. Za miesięczną opłatą, użytkownicy Legimi mają dostęp do tysięcy tytułów. 12-miesięczna umowa bez limitu kosztuje 39,99 zł miesięcznie. Chcąc rozszerzyć abonament o audiobooki, będzie trzeba dopłacić do tej kwoty 5 zł. Są też warianty z umową na czas nieokreślony (nieco droższe). Dla osób, które czytają sporadycznie, przygotowano abonament z miesięcznym limitem stron. Jest też pakiet, który można kupić razem z czytnikiem – PocketBook Touch Lux, inkBOOK Calypso Plus oraz PocketBook Era.

Nexto

Nexto to platforma ebookowa, która oferuje zarówno ebooki, czasopisma, jak i audiobooki. Sklep Nexto oferuje intuicyjny system zakupów, gdzie nie zabrakło promocji, w tym akcji "Okazja Dnia", gdzie można zyskać rabat nawet do 60%. Na platformie można również wykupić specjalną usługę Nexto PREMIUM. Członkostwo w klubie pozwala korzystać ze zniżki na ebooki i audiobooki (40%) oraz 15% na e-prasę. Dla klubowiczów przewidziane są również sezonowe oferty specjalne. Członkostwo w Nexto PREMIUM kosztuje 150 zł za rok, więc będzie to dobre rozwiązanie tylko w przypadku osób, które naprawdę dużo czytają. Nexto posiada również własną aplikację – Nexto Reader.

Publio

Publio to popularna platforma z ebookami, która współpracuje z dziesiątkami różnych wydawców. Serwis należy do grupy medialnej Agory. Można tu znaleźć zarówno bestsellery, jak i tytuły z mniej znanych wydawnictw. Warto zauważyć, że Publio posiada na stronie całą sekcję darmowych tytułów. Nie jest ich może dużo, ale czasami można tu trafić na jakąś ciekawą audycję lub czasopismo. Nie brakuje też promocji i topki czytelniczej – te sekcje można szybko znaleźć na stronie głównej. Publio również posiada swoją aplikację.

Virtualo

Virtualo to kolejny popularny w Polsce sklep internetowy oferujący szeroki wybór ebooków w różnych kategoriach. Co ciekawe, firma pomaga również twórcom w wydawaniu książek, dystrybucji, druku i... nagrywaniu audiobooków. Na ten moment zrealizowali już 2120 produkcji audio. Virtualo oferuje zarówno ebooki, jak i audiobooki. Warto zauważyć, że od ubiegłego roku, platforma przestała wspierać swój program lojalnościowy Punkty Virtualo. Podobnie jak na Publio, mamy tu sekcję bezpłatnych ebooków, co z pewnością ucieszy osoby, które chciałyby poczytać coś za darmo, bo budżet na dany miesiąc nie uwzględnia nowej literatury.

Woblink

Woblink sprzedaje ebooki, audiobooki i papierowe książki. Platforma oferuje przyjazny interfejs z rekomendacjami, nowościami i topkami. Nie zabrakło też szczegółowych kategorii tematycznych (np. grube książki, książki o górach, książki, które trzeba przeczytać przed śmiercią etc.). Woblink posiada też bardzo fajny program lojalnościowy o nazwie Bumerang. Za każde wydane 10 zł otrzymujesz kod rabatowy na 10 zł. Obniża on cenę kolejnej zakupionej książki (nie tańszej niż 14,90 zł). Dodatkowo Woblink oferuje też bezpłatną aplikację mobilną, która umożliwia czytanie ebooków na smartfonach i tabletach. Do końca lipca, po jej pobraniu i zeksanowaniu kodu promocyjnego, możesz otrzymać bezpłatny dostęp do 10 książek z okazji 10-lecia Krakowa Miasta Luteratury UNESCO. Więcej o akcji TUTAJ.