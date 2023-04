Aż trudno uwierzyć, że Polacy wciąż masowo nabierają się na podrabiane produkty – to zaś skutecznie wykorzystują internetowi oszuści, tacy jak 30-letnia kobieta z Będzina, która naciągała klientów na akcesoria do telefonów z fałszywym znakiem towarowym. Teraz grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

Oszustka uzyskiwała stały dochód ze sprzedaży podrabianych etui

Policjanci z będzińskiego wydziału zwalczania przestępczości gospodarczej udaremnili sprzedaż dużej ilości podrabianych akcesoriów do telefonów, których mieszkanka miasta próbowała się pozbyć przy pomocy internetowych portali sprzedażowych. Jak podaje oficjalny portal Polskiej Policji, 30-letnia kobieta wykorzystywała do oszustwa dwa konta, za pomocą których wystawiała oferty podrabianych etui, uzyskując z tego stały dochód.

Źródło: Depositphotos

Funkcjonariusze po otrzymaniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przeanalizowali materiał dowodowy w postaci tysięcy fałszywych etui, stawiając kobiecie 1490 zarzutów. Mieszkance Będzina grozi teraz do 5 lat więzienia.

Nie jest to pierwszy taki przypadek. W ubiegłym roku Policja ujęła sprzedawcę podrabianych etui i kabli do iPhone’a. Mężczyźnie z Siemianowic groziło wtedy do 2 lat pozbawienia wolności. Sprzedaż podrabianych akcesoriów – sprowadzanych głównie z Chin – to częsty proceder, a podobnych ofert na polskich portalach aukcyjnych można znaleźć naprawdę sporo. Nieoryginalny case to jeszcze nie tragedia, ale tanie zamienniki kabli (sprzedawane jako oryginały) mogą uszkodzić telefon – dobrze więc, że Policja reaguje na zgłoszenia scamów.

Stock image from Depositphotos