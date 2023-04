Rząd zostawił nasze piloty w spokoju. Lex Pilot trafiło na śmietnik

Tak naprawdę Lex Pilot to tylko niewielki wycinek przepisów, które rząd planował upchnąć do procedowanej zmiany ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej, a ich obiegowa nazwa wynikała przede wszystkim z narzucenia operatorom przypisania pierwszych pięciu miejsc na liście kanałów, a więc i pośrednio na naszych pilotach - kanałom telewizji publicznej.

Ponadto, przepisy te dawały uprawnienia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji do wskazania kolejnych 30 programów, które miałyby być oferowane u wszystkich operatorów, w ramach zasady must carry, must offer. Jednak najbardziej kontrowersyjne w ocenie operatorów i organizacji ich zrzeszających, były zapisy dotyczące obowiązku oferowania kanałów w modelu a la carte, a więc wprowadzenie do ich oferty możliwości zakupu pojedynczych kanałów, nie tylko w pakietach jak dotychczas.

Więcej o tym przeczytacie w naszym osobnym wpisie - W ustawie „Lex pilot” nie chodzi tylko o nasze piloty TV.

Na początku marca Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpoczęła wysłuchanie publiczne ustawy „Lex pilot”, na której to wypowiadali się przedstawiciele operatorów, pod koniec marca komisja ta całkowicie odrzuciła projekt tej ustawy, a dziś już wiemy, że cały pomysł trafił do kosza.

Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w wypowiedzi dla portalu Wiretualnemedia.pl:

Nie będzie w ogóle części dotyczącej telewizji. W projekcie znajdą się wyłącznie te kwestie, które znajdowały się w nim przed procedowaniem go przez Radę Ministrów. Kwestie dotyczące telekomunikacji, komunikacji elektronicznej.

Co więc dalej z zmianą ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej, minister przekazał, iż rozważane są dwie opcje - albo ustawa zostanie wycofana w całości z sejmu i złożona jeszcze raz bez przepisów dotyczących telewizji, albo przepisy te zostaną wycofane z projektu ustawy poprawką.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

