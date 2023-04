Jeśli wyniki przetargu na tzw. laptop dla czwartoklasisty zostaną utrzymane, będzie nim ASUS ExpertBook B1 B1502 zaoferowany przez sklep x-kom.pl. Co potrafi taki laptop? Na jakie parametry mogą liczyć uczniowie podstawówki? Przyjrzyjmy się zwycięzcy rekordowego zamówienia.

19 kwietnia 2023 roku zapisze się w historii polskiej edukacji jako dzień, w którym otworzono oferty w konkursie na laptopa dla uczniów ze szkół podstawowych. Dzieci, które po wakacjach pójdą do czwartej klasy, otrzymają laptopa ASUS ExpertBook B1 B1502. Komputer zaoferowany przez sklep x-kom.pl to model w specyfikacji technicznej B1502CBA. Co konkretnie oferuje ten konkretny wariant biznesowego laptopa firmy ASUS? Przyjrzyjmy mu się bliżej.

ASUS ExpertBook B1 B1502 (B15o2CBA) – specyfikacja techniczna

Jak czytamy na stronie producenta komputera, mamy do czynienia z typowo biznesową konfiguracją. ASUS ExpertBook B1 B1502 to laptop, który wykorzystuje procesory Intel Core 12. generacji. Jego największym atutem ma być wytrzymała i kompaktowa obudowa, w której zmieszczono ekran o przekątnej 15,6 cala. Firma ASUS zaleca zainstalowanie na laptopie systemu operacyjnego Microsoft Windows 11.

Laptop, który otrzymają polscy uczniowie otrzymał numer konfiguracji B1502CBA. Co konkretnie oferuje? Oto jego pełna specyfikacja techniczna:

Procesor: Intel Core i5-1235U

Intel Core i5-1235U Karta graficzna: zintegrowana Intel Iris Xe

zintegrowana Intel Iris Xe Pamięć RAM: 8 GB DDR4-3200

8 GB DDR4-3200 Dysk: SSD M2 PCIe 4.0 256 GB

SSD M2 PCIe 4.0 256 GB Bateria: 42 Wh

42 Wh Masa: 1,69 kg

1,69 kg Obudowa: z certyfikatem odporności MIL-STD-810H

z certyfikatem odporności MIL-STD-810H Ekran: 15,6, Full HD, 60 Hz

15,6, Full HD, 60 Hz Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.2, WiFi 6

Bluetooth 5.2, WiFi 6 Łączność przewodowa: 1x USB 2.0, 1x USB 3.2, 1x USB-C z Display Port, 1x USB-C z Power Delivery, HDMI, RJ45, mini jack.

Pełen zestaw portów laptopa ASUS ExpertBook B1 B1502 robi pozytywne wrażenie

Co można powiedzieć o laptopie w takiej specyfikacji technicznej? Cóż, jest dość kontrowersyjna. Owszem, spełnia wymagania przetargu, jednak ciężko oprzeć się wrażeniu, że mogłaby być nieco lepsza. O ile 8 GB pamięci RAM wystarczy do typowych zastosowań laptopa dla ucznia, takich jak przeglądanie internetu czy praca z pakietem biurowym, tak dysk 256 GB może zapełnić się danymi relatywnie szybko. Wygląda na to, że uczniowie, prędzej czy później, będą musieli wspomóc się chmurą lub dodatkowym dyskiem zewnętrznym.

Na słowa uznania zasługuje fakt, że zdecydowano się na wybór laptopa biznesowego. Taki sprzęt charakteryzuje się zwiększoną odpornością na czynniki zewnętrzne. To bardzo istotne, ponieważ komputery wykorzystywane przez dzieci muszą być przygotowane chociażby na przypadkowy upadek.

Ile kosztuje laptop dla ucznia

Jak pisaliśmy wcześniej, koszt programu, w ramach którego czwartoklasiści zostaną wyposażeni w nowe laptopy, przekroczył pierwotne założenia. Jego wartość to przeszło 1 miliard złotych. Jaki jest koszt pojedynczego laptopa? W ofercie rynkowej ASUS ExpertBook B1 B1502 o takiej specyfikacji kosztuje 3219 złotych. Sklep x-kom.pl w ramach przetargu zaoferował go za kwotę 2952 złote. To rozsądna cena jak za komputer o takiej specyfikacji technicznej.

Tak prezentuje się laptop dla uczniów. Brakuje tylko wygrawerowanego orzełka

Co z oprogramowaniem?

Ze specyfikacji laptopa nie dowiadujemy się tego, czy ma zainstalowany system operacyjny. Wiemy to jednak z wymagań przetargu. Można zatem przyjąć za pewnik, że uczniowie otrzymają komputer, który wyposażono w system Windows 11. Najprawdopodobniej w pamięci komputera znajdzie się również miejsce dla pakietu biurowego.

Uczniowie czwartych klas szkoły podstawowej otrzymają lekki, poręczny laptop o wydajnych podzespołach. Szkoda jedynie, że pojemność dysku to tylko 256 GB. Dobry wybór? Można tak powiedzieć.