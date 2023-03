Łącznie na projekt ten złoży się przekazanie 370 tys. laptopów uczniom rozpoczynającym od nowego roku szkolnego nauki w klasach czwartych, co wiąże się z przetargiem na ich dostarczenie o wartości 760 mln zł - co ma być też powielane każdego następnego roku (więcej o tym w tym wpisie).



Siłą rzeczy zaczęły pojawiać się komentarze, iż w związku z tym projektem zapełnią się lombardy czy serwisy typu Allegro, OLX itp. tymi właśnie laptopami, przekazanymi do sprzedaży. To oczywiście miałoby być nielegalne, a jedną z opcji na uniknięcie takiego procederu, zdradził dziś rząd.

Janusz Cieszyński, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa:

Zgodnie z zapowiedziami, zadbamy o zabezpieczenie sprzętu i interesu dzieci. Każdy laptop będzie miał wygrawerowany specjalny znak z orłem w koronie, a także naklejkę z logiem Unii Europejskiej. To znacznie utrudni próby sprzedaży takiego sprzętu.

Wspomniany orzeł, widoczny poglądowo na obrazku tytułowym, ma być umieszczony wewnątrz obudowy laptopów - pod klawiaturą w pustej przestrzeni obok gładzika.

Minister Cieszyński:

Trzeba podkreślić, że wprowadzenie tego oznaczenia nie wpłynie na termin realizacji zamówień. Będziemy szeroko informować o istnieniu tego zabezpieczenia, żeby udaremnić wszelkie próby spieniężenia sprzętu, który powinien pomagać dzieciom.

Oprócz grawerunku wewnątrz obudowy laptopów, na ich klapie mają być też umieszczone naklejki z logo UE i informacją o tym, że komputery zostały zakupione z Krajowego Planu Odbudowy.

Naklejki to mały problem, z kolei grawerunek ma być trwały, wyraźny i mocno widoczny, więc będzie trudny do usunięcia. Choć nie przesądzałbym tego, wierzę w pomysłowość co poniektórych rodaków i z pewnością pojawią się pomysły na skuteczne jego zasłonięcie.

Źródło: Cyfryzacja KPRM